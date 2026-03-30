Brutális kutyatámadás Szentesen - A büntetés súlyosítását indítványozza az ügyészség

Brutális kutyatámadás miatt kellett bíróság elé állnia annak a férfinek, akinek kutyái két járókeltőt támadtak meg, miután 2021-ben az augusztus 20-i tűzijátékok felbőszítették az állatokat. A két megtámadt járókelő egyike a helyszínen az életét vesztette. A kutyákkal a férfi nem foglalkozott, és a kötelező állattartási eljárásokat sem tartotta be.

Brutális kutyatámadás miatt súlyosbított ítéletet kért az ügyészség

Az első fokon kiszabott büntetés súlyosítását indítványozza a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azzal a szentesi férfivel szemben, akinek kutyái két járókelőt támadtak meg az utcán és egyikük halálát okozták - tájékoztatta Lajkó Szilvia szóvivő hétfőn az MTI-t.

Az első fokú ítélet szerint az elkövető kertes házának udvarán tartotta kutyáit, amelyek nem rendelkeztek oltással, azonosító csippel, ápolatlanok voltak, a gazdájuk nem foglalkozott velük, holott fajtájuk speciális nevelést, odafigyelést igényelt volna.

A 2021. augusztus 20-i tűzijáték a kutyákat felingerelte, és az állatok kijutottak az utcára, ahol a hajnali órákban megtámadtak egy hazafelé tartó gyalogost, majd később egy arra kerékpárral közlekedő idős hölgyet. A gyalogos a támadás következtében a helyszínen életét vesztette, míg az idős hölgy nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Súlyosbítanák a kiszabott ítéletet

A Szegedi Törvényszék az állatok gazdáját gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége miatt két év öt évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. Az első fokú ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosítás, hosszabb tartamú és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása, míg a védelem felmentés, illetve enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint mivel az elkövető nem tartotta be az alapvető, a biztonságos állattartásra vonatkozó normákat, az eljárás során nem tanúsított megbánást, nem kért bocsánatot az áldozatoktól, illetve a családtagjaiktól, a kiszabott büntetés aránytalanul enyhe, annak lényeges súlyosítása indokolt. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - áll a MTI-nek szánt közleményben.