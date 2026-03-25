Brutális éjszaka Zalában: konyhai eszközökkel verték meg ismerősüket

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 21:50
Ketten az egy ellen. Szörnyű verekedés Zala vármegyében.

Egy ártatlannak induló italozás fajult olyan erőszakba Zala vármegyében, amely kis híján emberéletet követelt. A Zala Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat két férfi ellen, akik brutálisan bántalmazták ismerősüket.

A vádirat szerint az eset 2025. március 14-én történt egy zalai kistelepülésen. Az 56 éves vádlott régóta ismerte a sértettet, aki rendszeresen dolgozott nála alkalmi munkákon. A tragikus nap is közös munkával indult, ám az eső miatt már a reggeli órákban félbeszakították a tevékenységet, és inni kezdtek a sértett házánál Az idősebb férfi hazament, majd estére magához hívta a sértettet, aki 19 óra körül meg is érkezett. Az italozás ekkor már az ő otthonában folytatódott, és csatlakozott hozzájuk egy 30 éves, szintén helybeli férfi is.

A késő esti órákban a hangulat végzetesen elfajult. A konyhában szóváltás alakult ki a sértett és az idősebb vádlott között, amely hamar tettlegességbe torkollott. A sértett egy tapétavágó késsel kezdett fenyegetően hadonászni, és meg is sebesítette a másik férfi jobb kisujját. A dulakodás során mindketten az asztalra, majd a kályhára és végül a földre kerültek.

A helyzet ekkor vált igazán brutálissá. Az idősebb vádlott ököllel arcon ütötte a sértettet, aki a földön maradt. A bántalmazásba a fiatalabb férfi is bekapcsolódott: közösen ütlegelték és rugdosták az áldozatot. Az idősebb támadó nem állt meg itt – a sértett fejét járólappal és egy konyhai tállal is ütötte.

A súlyos bántalmazás következtében a sértett elvesztette eszméletét, és életveszélyes sérüléseket szenvedett. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a fiatalabb vádlott ellenezte a mentők értesítését. Végül a szomszédok hívtak segítséget. Az elsőként kiérkező mentőket azonban az idősebb férfi elküldte azzal az indokkal, hogy nincs szükség ellátásra. Csak a második riasztásra érkező mentők tudták kórházba szállítani az életveszélyes állapotban lévő sértettet. 

A két férfi jelenleg letartóztatásban van. Az ügyészség társtettesként, életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat ellenük, értesült a ZAOL.

 

