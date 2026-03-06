Eltorzított hangon bombával fenyegetőzött: kiürítették a salgótarjáni kórházat

A nógrádi nyomozók őrizetbe vettek egy 30 éves férfit, aki korábban a salgótarjáni Szent Lázár Kórház felrobbantásával fenyegetőzött. A férfi ellen közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt indult eljárás.

Bombariadó salgótarjáni kórházban (Képünk illusztráció)

Bomba a salgótarjáni kórházban?

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi 2025. december 10-én reggel többször is felhívta a kórház telefonközpontját egy általa használt külföldi telefonszámról. A hívások során névtelenül, eltorzított hangon közölte, hogy fel fogja robbantani az intézményt.

A fenyegetést követően a rendőrség és a kórház biztonsági szolgálata azonnal intézkedett. A több épületből álló egészségügyi komplexumot kiürítették, majd átvizsgálták. A vizsgálat során azonban sem robbanószerkezetet, sem robbanóanyagot nem találtak. A hatóságok szerint a fenyegetés komoly fennakadást okozott az intézmény működésében, és jelentősen megzavarta a köznyugalmat is.

A nyomozás során a rendőrök adatgyűjtéssel és különböző információk elemzésével azonosították a feltételezett elkövetőt. A 30 éves férfi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében rendelkezik lakcímmel, azonban a feltételezett tartózkodási helyén nem találták meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Felmerült annak gyanúja is, hogy külföldön tartózkodik.

A körözött férfit végül 2026. március 4-én a szarvasi rendőrök fogták el. Elfogását követően a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságra állították elő. A nyomozók kihallgatták, majd őrizetbe vették közveszéllyel fenyegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A hatályos jogszabályok szerint a gyanúsított cselekménye akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, írja a NOOL.hu.