Dudás Miki családja nem adja fel: gyászoló édesanyja kinyitotta a virágboltot!

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 19:15
virágboltnyitás
Hosszú hetek néma csendje után váratlanul lehúzták a ponyvákat a pesterzsébeti piac egyik legszomorúbb sorsú standjáról. Dudás Miki tragikus halála óta az üzlet érintetlenül állt, a gyász mementójaként emlékeztetve mindenkit a család felfoghatatlan veszteségére.

Dudás Miki, a világbajnok kajakozó halála után a család teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, és az addig virágzó üzleteik is bezártak. Az édesapa elvesztése után a sportoló próbálta tartani a lelket a családban, de az ő hirtelen távozása végleg megállította az időt a piaci standoknál. Most azonban, ha csak ideiglenesen is, de újra virágok kerültek a pultokra, ami mellett senki sem tudott szó nélkül elmenni, aki ismerte a család történetét.

Dudás Mikiék virágboltja
Dudás Miki temetése óta zárva volt a bolt, most talán a közelgő nőnap miatt nyitott ki (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Dudás Miki anyja nem volt a helyszínen, fia emlékét őrzik a kinyitott standok

A piacon sétálók arra lettek figyelmesek, hogy a korábban letakart pultokról eltűnt a ponyva, és friss áru töltötte meg a teret. Bár a család közvetlen tagjai, a gyásztól összetört édesanya továbbra sem tudott visszatérni a pult mögé, az üzlet valamilyen formában mégis életjelet adott magáról. Sokan csak megálltak a stand előtt, és némán adóztak a tragikus sorsú sportoló emléke előtt, akit mindenki kedvelt a környéken. Az üzlet kinyitása, még ha csak rövid időre is szól, a remény és a kitartás szimbólumává vált a piacon, jelezve, hogy a család öröksége nem tűnik el nyomtalanul.

Dudás Mikiék virágboltja
Az üzlet nagy részét még mindig ponyva fedi (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Szívszorító: üresség a virágok között

Bár a bolt kapui nyitva állnak, a látvány mégis szívbemarkoló. Hiányzik az a korábbi vidámság és közvetlenség, ami a családot jellemezte. A törzsvásárlók, akik korábban Mikivel vagy az édesapjával váltottak pár szót, most csak a néma virágokat látják. A piaci árusok szomorú csendben figyelik a fejleményeket; senki nem tesz fel kérdéseket, mindenki tudja, hogy a sebek még túl frissek. A virágok illata most nem az ünneplést, hanem a közös emlékezést hozza el a csarnokba.

Milyen sors vár a Dudás család vállalkozására?

Talán ez a mostani nyitás csupán csak egy átmeneti állapot, egyfajta tisztelet. A család korábban több üzletet is vitt, de a sorozatos tragédiák – az édesapa halála, majd Miki felfoghatatlan elvesztése – teljesen felőrölte a családot. Míg az egyik virágüzletnél most mozgás látszik, a többi stand továbbra is üresen és némán várja a sorsát, pontosan tükrözve azt a űrt, amit a sportoló hagyott maga után.

Dudás Mikiék virágboltja
A virágüzlet a piac nyitvatartási idejében újra várja a vásárlókat (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Az emlékek súlya

Egy hónappal azután, hogy a tragédia híre bejárta az országot, a piac látogatói még mindig döbbenten állnak Dudás Miki halála előtt. A mostani, visszafogott nyitás során mindenki érzi a család távolmaradásának súlyát, különösen az édesanyáét. Az üzlet most inkább egy néma emlékhelyre hasonlít, ahol a virágok hirdetik: bár a tragédia felfoghatatlan, Dudás Miklós emléke örökké a pesterzsébeti piac része marad.

 

