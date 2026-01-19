Megszólalt az Ötkert Egressy Mátyás eltűnéséről: ez látható a kamerafelvételeken

Jelenleg is nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a mindössze 18 éves fiatalt, akinek a hétvégén veszett nyoma. Egressy Mátyás eltűnése után a közösségi médiában is hatalmas összefogás alakult.

Megszólalt a szórakozóhely Egressy Mátyásról

Fotó: Gé / MW

Mint arról korábban beszámoltunk, Egressy Mátyás szombaton indult el barátaival a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyre. Onnan éjszaka indult haza, a buszon azonban elaludt, később pedig több járatot is megjárt. Ismerősei utoljára Pestszentlőrincen látták, azonban ekkor elszaladt. Azóta senki sem tudja, merre lehet. Számos teória kering az interneten, sőt, korábban már a halálhíréről is beszámoltak, ami után a hatóságoknak külön közleményt kellett megjelentetniük, melyben kiemelték: Mátyást továbbra is eltűntként kezelik.

További aggasztó hír, miszerint egyesek elmondása szerint a hétvégén valaki a Lánchídról a Dunába esett és elmerült a vízben, a híd korlátjánál pedig találtak egy Mátyáséhoz hasonló kulcscsomót. Jelenleg azonban még több a kérdőjel, mint a tény.

Az Ötkert a Facebookon tett közzé közleményt az esettel kapcsolatban. Ebből kiderül: visszanézték a biztonsági kamerák felvételeit, melyekből úgy tűnik, a fiatal önállóan, szabad akaratából távozott tőlük.

"Az Ötkert Szórakozóhely és az üzemeltető Ötkert Kft. megrendülten értesült az eltűnt fiatalember ügyéről, és együttérzését fejezi ki a család és a hozzátartozók felé ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Szórakozóhelyünk működése során minden esetben maradéktalanul betartja a hatályos jogszabályokat, hatósági előírásokat és biztonsági protokollokat. Az érintett péntek esti eseményeket belső vizsgálat keretében áttekintettük, amelynek során a rendelkezésre álló kamerafelvételek teljes körű visszanézésre kerültek.

A felvételek alapján megállapítható, hogy az érintett fiatal önállóan, külső beavatkozás nélkül hagyta el a szórakozóhelyet. Távozása során sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észlelhető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé.

Az Ötkert az illetékes hatóságokkal teljeskörűen együttműködik, és minden kért dokumentumot, információt rendelkezésre bocsát annak érdekében, hogy az eset körülményei pontosan, tényszerűen és megnyugtató módon kerüljenek tisztázásra.