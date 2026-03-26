Eljön az ítélet: bíróság elé állnak Ózdon az unokázós csalók

Súlyos csalási ügy végére tett pontot az Ózdi Rendőrkapitányság: két szlovák állampolgárságú férfi ellen emelhetnek vádat, miután egy klasszikus „unokázós” módszerrel több mint 4 millió forintot csaltak ki egy idős nőtől.
A nyomozás adatai szerint a csalók telefonon hívták fel a 72 éves ózdi asszonyt, és azt állították, hogy a fia bajba került, sőt letartóztatták. Azt mondták, ha gyorsan fizet hárommillió forintot, akkor el tudják intézni, hogy a férfi azonnal kiszabaduljon.
A megrémült nő végül kétmillió forintot és aranyékszereket tudott összegyűjteni, amelyeket egy táskába helyezett. A csalók eközben folyamatosan telefonon tartották vele a kapcsolatot, és arra utasították, hogy vigye el az értékeket egy ózdi temetőbe. A hívást csak akkor szakították meg, amikor a nő már visszatért az otthonába.
Az asszony később gyanút fogott, és rájött, hogy csalás áldozata lehetett, ezért azonnal értesítette a rendőrséget. A nyomozók a hátrahagyott nyomok alapján rövid időn belül azonosították és felkutatták a feltételezett elkövetőket. Az Ózdi Rendőrkapitányság az ügyben indított nyomozást lezárta, és az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek. A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet a hasonló csalások veszélyeire – írja a Police.hu. Arra kérnek mindenkit, hogy ha ilyen jellegű hívást kapnak, ellenőrizzék az információkat: tegyék le a telefont, majd hívják fel közvetlenül az érintett hozzátartozót.
