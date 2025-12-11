Kiakadtak a rajongói Sebestyén Balázsra – élő adásban szólta le őket

Sebestyén Balázs Instagramján jelentette be nemrég, hogy 2026 augusztusában visszatér DJ Oti. A dupla Budapest Park és Plázs koncert után az Óbudai-sziget Nagyrétjén több tízezer ember előtt lép fel a népszerű műsorvezető.
A jegyek eladása azonban nem megy olyan zökkenőmentesen, mint ahogy a rajongók várták. A Rádió 1 reggeli műsorának atyja megtízszerezte retro partijának jegyárait, amely már önmagában sok hallgatónak panaszra adott okot. Ám azok, akik megvásárolták az előregisztrációs jegyeket, nem kapták meg a sikeres vásárlásról szóló visszaigazoló e-mailt.
A rajongók többször is jelezték a műsorvezető felé, hogy problémába ütköztek, ám Balázs nem vállalt felelősséget a hibáért. Reggeli Balázsék című rádiós műsorában saját rajongóit szidta, amiért nem vették észre az e-mailt.
Sziasztok! Másoknak sem lett kiküldve az előregisztrációs e-mail a holnapi DJ Oti jegyvásárlásra? Legalább 3-4 e-mail címről tudok, ahova nem érkezett meg és Balázs ezt a reggeli műsorban elintézi annyival, hogy mi vagyunk a bénák, mert spambe megy és nem tudjuk kezelni. Mindenhol néztük, nem érkezett meg sehova sem
– írta egy dühös vásárló.
A jegyárak drasztikus növekedése ellenére a DJ Oti rajongók nem pártoltak el a műsorvezető mellől, de a macerás online vásárlás után többen is jelezték, hogy nem hajlandóak kifizetni a legolcsóbb 23.990 forintos árakat.
A retro buli jegyárai egyébként megvásárolhatók 49.990 forintért is, de aki igazán látványos koncertélményt szeretne, annak akár kétmillió forintot kell kifizetnie a legfullosabb belépőért.
Ezek után a rajongók úgy érzik jogosan háborodtak fel a történteken:
Én azok után, hogy lehülyézte ma azt, aki nem tud beregisztrálni és hogy “oh te hülye, akkor inkább el se gyere, maradj otthon”, biztos egy forintot sem adnék a bulijára. Mondom úgy, hogy amúgy kedvelem Balázst, de ez undorító, ahogy beszél az emberekről, plusz szerintem drága is, nem ér ennyit
- vélekedett valaki, míg egy másik hozzászóló csak ennyit írt: "Ne vegyetek már jegyet erre az öntelt beképzelt parasztra!"
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.