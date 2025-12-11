Kiakadtak a rajongói Sebestyén Balázsra – élő adásban szólta le őket

Sebestyén Balázs Instagramján jelentette be nemrég, hogy 2026 augusztusában visszatér DJ Oti. A dupla Budapest Park és Plázs koncert után az Óbudai-sziget Nagyrétjén több tízezer ember előtt lép fel a népszerű műsorvezető.

Leszólta rajongóit Sebestyén Balázs, miután nem kapták meg a visszaigazoló e-mailt (Fotó: Markovics Gábor)

Sebestyén Balázs fellépésére nehezebb jegyet venni, mint gondolnánk

A jegyek eladása azonban nem megy olyan zökkenőmentesen, mint ahogy a rajongók várták. A Rádió 1 reggeli műsorának atyja megtízszerezte retro partijának jegyárait, amely már önmagában sok hallgatónak panaszra adott okot. Ám azok, akik megvásárolták az előregisztrációs jegyeket, nem kapták meg a sikeres vásárlásról szóló visszaigazoló e-mailt.

A rajongók többször is jelezték a műsorvezető felé, hogy problémába ütköztek, ám Balázs nem vállalt felelősséget a hibáért. Reggeli Balázsék című rádiós műsorában saját rajongóit szidta, amiért nem vették észre az e-mailt.

Sziasztok! Másoknak sem lett kiküldve az előregisztrációs e-mail a holnapi DJ Oti jegyvásárlásra? Legalább 3-4 e-mail címről tudok, ahova nem érkezett meg és Balázs ezt a reggeli műsorban elintézi annyival, hogy mi vagyunk a bénák, mert spambe megy és nem tudjuk kezelni. Mindenhol néztük, nem érkezett meg sehova sem

– írta egy dühös vásárló.

Akár 2 millió forintba is kerülhet a jegy DJ Oti retro bulijára (Fotó: Huszár Márk)

DJ Oti koncertjére több millió forintot is kerülhet a jegy

A jegyárak drasztikus növekedése ellenére a DJ Oti rajongók nem pártoltak el a műsorvezető mellől, de a macerás online vásárlás után többen is jelezték, hogy nem hajlandóak kifizetni a legolcsóbb 23.990 forintos árakat.

A retro buli jegyárai egyébként megvásárolhatók 49.990 forintért is, de aki igazán látványos koncertélményt szeretne, annak akár kétmillió forintot kell kifizetnie a legfullosabb belépőért.

Ezek után a rajongók úgy érzik jogosan háborodtak fel a történteken:

Én azok után, hogy lehülyézte ma azt, aki nem tud beregisztrálni és hogy “oh te hülye, akkor inkább el se gyere, maradj otthon”, biztos egy forintot sem adnék a bulijára. Mondom úgy, hogy amúgy kedvelem Balázst, de ez undorító, ahogy beszél az emberekről, plusz szerintem drága is, nem ér ennyit

- vélekedett valaki, míg egy másik hozzászóló csak ennyit írt: "Ne vegyetek már jegyet erre az öntelt beképzelt parasztra!"