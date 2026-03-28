Brutális buszbaleset: meghalt két kisgyerek az iskolai kiránduláson

Két gyermek életét vesztette, többen pedig megsérültek egy súlyos buszbalesetben az Egyesült Államokban, Tennessee államban, 2026. március 27-én.
A baleset helyi idő szerint dél körül történt Carroll megyében, a 70-es főúton. A Tennessee Highway Patrol (THP) közlése szerint egy Montgomery megyei iskolabusz, egy teherautó és egy személyautó ütközött össze.
Az iskolabusz éppen egy középiskolai kirándulás résztvevőit szállította. A Clarksville-Montgomery County School System megerősítette, hogy az áldozatok a Kenwood Middle School diákjai voltak, de nevüket és életkorukat nem hozták nyilvánosságra. A hatóságok szerint több utas megsérült, közülük többet mentőhelikopterrel szállítottak traumaközpontokba Nashville-be és Memphisbe. A buszon a baleset idején több mint 20 diák és öt felnőtt tartózkodott. A teherautóban két ember utazott, míg a személyautóban egy személy volt.
A baleset pontos okát még vizsgálják. A hatóságok közölték: jelenleg minden körülményt igyekeznek feltárni, mielőtt további részleteket hoznának nyilvánosságra. A mentésben több rendvédelmi és egészségügyi egység vett részt, összesen kilenc mentőhelikoptert is bevetettek a sérültek kórházba szállítására.
A People beszámolója szerint a Baptist Memorial Hospital-Carroll County 19 sérültet látott el, míg négy gyermeket a nashville-i kórházba szállították. A Vanderbilt Health közlése szerint az ott kezelt sérültek stabil állapotban vannak. A diákok és tanáraik a GreenpowerUSA rendezvényre tartottak Jackson városába, amikor a tragédia történt. A helyi hatóságok és az iskola közössége megrendülten reagált a történtekre. A CMCSS közleményében azt írta:
Szívünk összetört két fiatal élet tragikus elvesztése miatt.
