Halálos iskolai késelés történt, egy diák életét vesztette

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 08:00
A rendőrség egyelőre nem sok információt közölt. A tragédia miatt a nyomozás jelenleg is zajlik.
Késelés tört ki egy amerikai középiskolában, amely során egy diák életét vesztette, míg egy másikat kórházba szállítottak sérülés miatt Észak-Karolinában. A hatóságok nem közölték, mi okozta a tragédiát és nem közölték a két fiatal személyazonosságát sem. Ezzel ellentétben azonban arra kérték azokat, akik szemtanúi voltak a szörnyű esetnek, hogy ne terjesszék a verekedésből történt késelésről készült felvételeket. 

Késelés történt egy középiskolában
Késelés történt egy középiskolában

Aki ezt a videót megosztja, lájkolja vagy kommenteli kérem, gondoljon arra, milyen érzéketlen, amit tesz. Ez most nem az az idő arra, hogy valaki hírnevet szerezzen magának

 - közölte William Penn Jr. rendőrkapitány.

Késelés az iskolában, a hatóságok lezárták a helyszínt

A tragédia december 9-én, helyi idő szerint délelőtt 11 körül történt. A haláleset után a megyei iskolakerület vezetője, Dr. Don Phipps is megszólalt:

A mai nap egy pedagógus legrosszabb rémálma. Fáj, amikor a diákjaink szenvednek. Ez a legnagyobb fájdalom, amit csak érezhetünk.

A diákok elmondása szerint a verekedés az iskola egyik mosdójában történt, de a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg. Bár a késelésről és az érintett diákokról alig hoztak nyilvánosságra információt, azt elárulták, hogy egy tini életét vesztette. A hatóságok kiemelték, további részleteket később fognak közölni, írja a CrimeOnline.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
