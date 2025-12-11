Halálos iskolai késelés történt, egy diák életét vesztette

Késelés tört ki egy amerikai középiskolában, amely során egy diák életét vesztette, míg egy másikat kórházba szállítottak sérülés miatt Észak-Karolinában. A hatóságok nem közölték, mi okozta a tragédiát és nem közölték a két fiatal személyazonosságát sem. Ezzel ellentétben azonban arra kérték azokat, akik szemtanúi voltak a szörnyű esetnek, hogy ne terjesszék a verekedésből történt késelésről készült felvételeket.

Késelés történt egy középiskolában Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Aki ezt a videót megosztja, lájkolja vagy kommenteli kérem, gondoljon arra, milyen érzéketlen, amit tesz. Ez most nem az az idő arra, hogy valaki hírnevet szerezzen magának

- közölte William Penn Jr. rendőrkapitány.

Késelés az iskolában, a hatóságok lezárták a helyszínt

A tragédia december 9-én, helyi idő szerint délelőtt 11 körül történt. A haláleset után a megyei iskolakerület vezetője, Dr. Don Phipps is megszólalt:

A mai nap egy pedagógus legrosszabb rémálma. Fáj, amikor a diákjaink szenvednek. Ez a legnagyobb fájdalom, amit csak érezhetünk.

A diákok elmondása szerint a verekedés az iskola egyik mosdójában történt, de a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg. Bár a késelésről és az érintett diákokról alig hoztak nyilvánosságra információt, azt elárulták, hogy egy tini életét vesztette. A hatóságok kiemelték, további részleteket később fognak közölni, írja a CrimeOnline.