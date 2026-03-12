Kigyulladt a munkagép Érden – az egész utat lezárták

Érden rohanhattak most a tűzoltók, egy munkagép motortere gyulladt ki.

Kigyulladt munkagéphez riasztották a hatóságokat

Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Munkagép kapott lángra Érden

Tűz keletkezett egy munkagép motorterében Érden, a Budai úton, a Diósdi út közelében. Az érdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral küzdöttek a motortérből előcsapó lángok ellen. A Budai út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a munkálatok még jelenleg is tartanak – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.