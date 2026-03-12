Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kigyulladt a munkagép Érden – az egész utat lezárták

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 10:07
munkagépútlezárás
Lángokban áll egy munkagép Érden.

Érden rohanhattak most a tűzoltók, egy munkagép motortere gyulladt ki.

Kigyulladt munkagéphez riasztották a hatóságokat
Kigyulladt munkagéphez riasztották a hatóságokat
Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Munkagép kapott lángra Érden

Tűz keletkezett egy munkagép motorterében Érden, a Budai úton, a Diósdi út közelében. Az érdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral küzdöttek a motortérből előcsapó lángok ellen. A Budai út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a munkálatok még jelenleg is tartanak – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu