Felcsaptak a lángok: egy munkagép és több hektárnyi tarló ég Pálmonostoránál

Pálmonostora külterületén hat-hét hektáron égett le egy tarló, a lángok a közeli gabonatáblákat is elérték, majd egy bálázó munkagép is kigyulladt. A kiskunfélegyházi, kisteleki és csongrádi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral dolgoznak a tűz megfékezésén. A helyszínre tart a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és egy vízszállító jármű is Kecskemétről - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.