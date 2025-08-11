Elszabadult a pokol: több hektáron ég a tarló, a drónokat is be kellett vetni

Elszabadult a pokol, több település tűzoltói küzdenek hatalmas lángokkal. Több hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely külterületén, és a tűz martalékává vált egy használaton kívüli hodály is. A tűz Batida mellett, a 4414-es út közelében pusztít.

A lángoló vegetáció oltásához Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Makóról, Orosházáról, Szentesről és Kiskunfélegyházáról hivatásos, valamint Mindszentről önkéntes tűzoltókat riasztottak. A folyamatosan terjedő lángok ellen vízsugarakkal és kéziszerszámokkal küzdenek, miközben több munkagép is segíti a beavatkozást tárcsázással, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését.

A beavatkozást a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányítja. Drónos felderítést is végeznek, mivel egyelőre nem ismert, mekkora terület égett le pontosan - írja a katasztrófavédelem.