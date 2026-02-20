Száz alkalommal tárcsázták a tűzoltókat a hó miatt

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás - közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A hóesés többek között Vas vármegyében okozta a legtöbb problémát, de Sopronnál a határt is lezárták.

Hóesés Zalaegerszegen. Fotó: Varga György

Hóesés Zalában, Vasban, Győr-Moson-Sopronban

A tájékoztatás szerint Vasasszonyfa és Söpte között több személyautó akadt el a hóban, Csepregen fenyőfa dőlt egy melléképületre, Alsószölnökön a kenyeret szállító jármű, Kelédnél pedig egy kamion rekedt a hó fogságába. Nicknél a tűzoltók egy dialízisre utazó beteget szállító járművet mentettek, Szombathelyen a Béke téren pedig egy autóra borult fát távolítottak el.

A közlemény szerint Vasban jelenleg 7604 fogyasztási helyen szünetel - részben vagy teljesen - az áramszolgáltatás, elzárt település egyelőre nincs, ugyanakkor lezárták az Apátistvánfalvára vezető utat, illetve a Vasasszonyfa és Söpte közötti utat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy hófúvás veszélye miatt narancs fokozatú riasztás van érvényben a körmendi, a kőszegi, a sárvári, a szombathelyi és a vasvári járás területén.

A rendőrség korábban azt közölte, hogy péntek déltől korlátozták Vas vármegye területén a 7,5 tonna össztömegűnél nagyobb tehergépjárművek forgalmát, amelyek egyelőre nem hajthatnak rá a vasi utakra.

Vasban az autóbuszközlekedésben és a vonatközlekedésben is gondokat okoz a havazás, a reggeli órákban több menetrend szerinti autóbusz is elakadt, a vonatok pedig jelentős késésekkel közlekednek. A következő órákban a havazás intenzitása a szakemberek szerint alábbhagy, de a megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél hófúvásokat okozhat.