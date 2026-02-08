Feltételezett katonai robbanóeszközt találtak vasárnap a Pest vármegyei Nagymaroson, a Hunyadi sétányon, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap.

Robbanóeszköz miatt zárták le a Hunyadi sétányt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A tájékoztatás szerint a járókelők a Duna alacsony vízállása miatt bukkantak a feltételezett robbanóeszközre, mintegy 200 méterre a komptól. A sétányt a tűzszerész művelet idejére a rendőrség mintegy 300 méteres szakaszon kiürítette és lezárta, ami körülbelül 150 embert érintett.

Sikeresen elszállították a második világháborús robbanóeszközt

Elszállították a tűzszerészek a Nagymaroson, a Hunyadi sétányon előkerült második világháborús repeszromboló gránátot - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap.

A tájékoztatás szerint helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy egy 10,5 centiméteres német repeszromboló gránát került elő a Dunából. A robbanótestet a tűzszerészek elszállították és később megsemmisítik. Mindeközben a sétányt érintő, több száz méteres lezárást feloldották.