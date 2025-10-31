Bemutatkozott Európában a vivo X300 széria

A bécsi Hofburg kastély adott otthont a vivo nagyszabású sajtóeseményének, ahol bemutatásra kerültek a Magyarországon is elérhető X300 és X300 Pro flagship okostelefonok. A széria különlegessége, hogy kiegészíthető a Telephoto Extender Kit lencseszettel és az Imaging Grip Kit markolattal, hátlappal, ami power bank funkciót is ellát. A külön beszerezhető szettekkel a vivo új szintre emeli a mobilfotózás élményét.

Fotó: vivo

ZEISS együttműködés és áttörés az ultratiszta képalkotásban

A vivo X300 Pro egy 200 MP-es ZEISS APO teleobjektív kamerával debütál, amelyet az egyedi Ultra-Sensing HPB szenzor hajt, és kiemelkedően részletgazdag teleobjektív fotózást biztosít. A 50 MP-es ZEISS Gimbal-Grade főkamera a Sony LYT-828 szenzort (1/1.28″) és iparágvezető, CIPA 5.5-ös stabilizálást használ, hogy gyorsabb, élesebb és stabilabb felvételeket készítsen. A modellben megtalálható az új Pro Imaging Chip VS1 is, amely gyorsabb képfeldolgozást, nagyobb tisztaságot és hatékonyabb zajcsökkentést biztosít.

A vivo X300 szintén 200 MP-es ZEISS főkamerát kapott Ultra-Sensing HPB szenzorral és CIPA 4.5-ös stabilizálással, amely professzionális szintű stabilitást és tisztaságot nyújt. A ZEISS APO teleobjektív kamera a LYT-602 szenzort alkalmazza, amely nagyobb dinamikatartományt és alacsonyabb energiafogyasztást kínál.

Az előlapi kamera is teljesen megújult: 50 MP-es ZEISS ultraszéles látószögű autofókuszos kamera, amely éles képet biztosít egészen meglepő távolságból is.

A vivo saját nagy felbontású portré algoritmusával kombinálva természetes textúrájú, részletgazdag szelfiket készít – akár videózás, akár professzionális fotózás közben. A vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit kiegészítő is elérhető lesz Magyarországon, amely tovább növeli a teleobjektív képességeket, és természetes bokeh-hatással emeli a fotók minőségét.

Fotó: vivo

Fejlett fotó- és videós képességek a korlátlan kreativitásért

Az X300 sorozat minden helyzetben kreatív szabadságot kínál – a hétköznapi fotózástól a professzionális alkotásig. A Katy Perry madridi Lifetimes show büszke szponzoraként a vivo

az egyik legjobb koncerttelefon, amely erőteljes képkészítési innovációjával közelebb hozza a rajongókat a fellépéshez, a színpadra tervezve. A Stage Mode 2.0 több nézőpontból rögzíti a fontos pillanatokat, miközben a 4K Stage All-in-One Recording lehetővé teszi, hogy videózás közben is HD minőségű fotókat készíts. A Dual-View Stage Video funkcióval egyszerre két kamera használható, így az előadó és a felhasználó is egy képkockán szerepelhet.



Portré módban a ZEISS Natural Portrait természetes bőrtónust, a Multi-Focal HD Portrait részletgazdagságot, a Night Portrait pedig optimalizált éjszakai megvilágítást biztosít. Az X300 Pro új 20x Long-Range Motion Snapshot és Telephoto Flower & Bird módokat is kínál, a ZEISS Mirotar Telephoto Bokeh stílussal, amely különleges tükörgyűrű-effektet alkalmaz.