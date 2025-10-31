Bemutatkozott Európában a vivo X300 széria

A bécsi Hofburg kastély adott otthont a vivo nagyszabású sajtóeseményének, ahol bemutatásra kerültek a Magyarországon is elérhető X300 és X300 Pro flagship okostelefonok. A széria különlegessége, hogy kiegészíthető a Telephoto Extender Kit lencseszettel és az Imaging Grip Kit markolattal, hátlappal, ami power bank funkciót is ellát. A külön beszerezhető szettekkel a vivo új szintre emeli a mobilfotózás élményét.
A vivo X300 Pro egy 200 MP-es ZEISS APO teleobjektív kamerával debütál, amelyet az egyedi Ultra-Sensing HPB szenzor hajt, és kiemelkedően részletgazdag teleobjektív fotózást biztosít. A 50 MP-es ZEISS Gimbal-Grade főkamera a Sony LYT-828 szenzort (1/1.28″) és iparágvezető, CIPA 5.5-ös stabilizálást használ, hogy gyorsabb, élesebb és stabilabb felvételeket készítsen. A modellben megtalálható az új Pro Imaging Chip VS1 is, amely gyorsabb képfeldolgozást, nagyobb tisztaságot és hatékonyabb zajcsökkentést biztosít.
A vivo X300 szintén 200 MP-es ZEISS főkamerát kapott Ultra-Sensing HPB szenzorral és CIPA 4.5-ös stabilizálással, amely professzionális szintű stabilitást és tisztaságot nyújt. A ZEISS APO teleobjektív kamera a LYT-602 szenzort alkalmazza, amely nagyobb dinamikatartományt és alacsonyabb energiafogyasztást kínál.
Az előlapi kamera is teljesen megújult: 50 MP-es ZEISS ultraszéles látószögű autofókuszos kamera, amely éles képet biztosít egészen meglepő távolságból is.
A vivo saját nagy felbontású portré algoritmusával kombinálva természetes textúrájú, részletgazdag szelfiket készít – akár videózás, akár professzionális fotózás közben. A vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit kiegészítő is elérhető lesz Magyarországon, amely tovább növeli a teleobjektív képességeket, és természetes bokeh-hatással emeli a fotók minőségét.
Az X300 sorozat minden helyzetben kreatív szabadságot kínál – a hétköznapi fotózástól a professzionális alkotásig. A Katy Perry madridi Lifetimes show büszke szponzoraként a vivo
az egyik legjobb koncerttelefon, amely erőteljes képkészítési innovációjával közelebb hozza a rajongókat a fellépéshez, a színpadra tervezve. A Stage Mode 2.0 több nézőpontból rögzíti a fontos pillanatokat, miközben a 4K Stage All-in-One Recording lehetővé teszi, hogy videózás közben is HD minőségű fotókat készíts. A Dual-View Stage Video funkcióval egyszerre két kamera használható, így az előadó és a felhasználó is egy képkockán szerepelhet.
Portré módban a ZEISS Natural Portrait természetes bőrtónust, a Multi-Focal HD Portrait részletgazdagságot, a Night Portrait pedig optimalizált éjszakai megvilágítást biztosít. Az X300 Pro új 20x Long-Range Motion Snapshot és Telephoto Flower & Bird módokat is kínál, a ZEISS Mirotar Telephoto Bokeh stílussal, amely különleges tükörgyűrű-effektet alkalmaz.
Videózás terén mindkét modell támogatja az iparágvezető 4K 120 fps Pro Video formátumot. Az X300 Pro ezen felül 4K 120 fps Dolby Vision és 4K 120 fps 10-bit Log videofelvételt is kínál, filmes dinamikatartománnyal és nagyobb utómunka-szabadsággal. A portrévideók is kiemelkedőek: az iparág első 4K 60 fps Portrait Video funkciója természetes színeket és stabil felvételeket biztosít.
Az új AI Image Studio mesterséges intelligenciával támogatott eszközöket kínál – többek között AI One-Shot Multi-Crop, AI Landscape Master, és AI Passerby Erase funkciókat a kreatív és kényelmes fotózásért.
Az X300 sorozattal együtt debütál világszerte a vivo OriginOS is. Az új rendszer az Ultra-core Computing, Memory Fusion, és Dual Rendering motorokra épít, és egyesíti a gördülékeny teljesítményt, a természetes dizájnt és az intelligens testreszabhatóságot.
Az Origin Smooth Engine optimalizálja a számítási, tárolási és megjelenítési folyamatokat. Az új Origin Design System vizuálisan elegáns, intuitív és felhasználóbarát élményt kínál. Az Origin Island intelligens értesítéseket és javaslatokat ad (például találkozókhoz vagy zenéhez), míg az Office Kit eszközei lehetővé teszik a telefon és PC közötti tükrözést, fájlátvitelt és jegyzet-szinkronizálást.
Az integrált AI Creation eszköz szövegátírást, fordítást, összegzést és ötletelést kínál, és együttműködik a Google Gemini rendszerrel a produktivitás és kreativitás fokozásához.
A vivo emellett bemutatja a vivo Security márkát, amely egyesíti az adatvédelmi és biztonsági funkciókat. A Private Space titkosított tárhelyet biztosít, hardverszintű védelemmel. Az X300 sorozat 5 év OS-frissítést és 7 év biztonsági támogatást kap. A vivo összes készüléktípusára (X, V és Y sorozat) 3 év garancia vonatkozik. Ezen felül a vivo minden X szériás modelljére vásárlástól számított 12 hónapig egy ingyenes kijelzőcserét biztosít.
A X300 széria a vivo és a MediaTek szoros együttműködésének eredménye. Nem csupán egy mérföldkő – ez a következő lépés a közös úton az intelligens, intuitívabb innováció felé. A Dimensity 9500 NPU és CPU közös fejlesztésével, valamint a vivo képalkotási elképzeléseinek felhasználásával a MediaTek és a vivo olyan eszközt hozott létre, amely példátlan pontossággal rögzíti a mozgást, művészi hűséggel dolgozza fel a komplex jeleneteket, és mindezt minimális energiafogyasztással teszi.
Professzionális szintű képalkotás, kiemelkedő teljesítmény és hosszan tartó energiahatékonyság egyetlen elegáns készülékben. A közös fejlesztés lelke a Dimensity 9500 chip, a TSMC N3P gyártástechnológián alapulva. Az új lapka kivételes teljesítményt és energiahatékonyságot nyújt, 12 magos G1-Ultra GPU-val, továbbfejlesztett NPU-val, és a vivo V3+ képfeldolgozó chippel, amely támogatja az iparág első 4K 60 fps mozifilmes portrévideóját.
Az új BlueVolt akkumulátorrendszer negyedik generációs szilícium-anód és fél-szilárd elektrolit technológiát kombinál, így nagyobb kapacitást és megbízhatóságot kínál. Az X300 Pro 5440 mAh, az X300 pedig 5360 mAh kapacitással érkezik, mindkettő támogatja a 90 W FlashCharge és vezeték nélküli töltést. A kijelző 8T LTPO technológiájú, akár 2000 nites fényerővel és 2160 Hz PWM fényerő-szabályzással, ami kíméli a szemet. A készülékek IP68 & IP69 védettséget kaptak, a Pro modell pedig Armor Glass üveggel rendelkezik. A 3D Ultrasonic Fingerprint 2.0 gyors és pontos azonosítást biztosít, míg az AI SuperLink és a hatékony hűtőrendszer garantálja a stabil teljesítményt.
Az X300 sorozat Unibody 3D üveg dizájnt alkalmaz, amely harmonikusan egyesíti a kameramodult a hátlappal. A bársonyosan matt, ujjlenyomat-mentes üvegfelület elegáns megjelenést és kellemes tapintást biztosít. Az X300 6,31 hüvelykes, lapos kijelzővel, 190 g-os súllyal és 7,95 mm-es vastagsággal érkezik. Az X300 Pro 6,78 hüvelykes kijelzőt és 7,99 mm-es karcsú házat kapott.
A vivo X300 Fantomfekete, és Glória rózsaszín színekben, az X300 Pro Fantomfekete és Dűnebarna árnyalatokban kapható.
