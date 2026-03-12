Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„A sok segítség nélkül nem jöhetett volna létre” – üvegcsontú Lívia elkezdheti a robotterápiát

2026. március 12.
Egyre közelebb a cél. Jó híreket kaptunk a ritka betegséggel küzdő Líviáról, akinek az apukája is üvegcsontú.
Jó híreket kaptunk az üvegcsontú Líviáról. A 11 éves lány számára hamarosan új fejezet kezdődik: áprilisban megkezdheti a régóta várt robotterápiát, ami hatalmas segítség lehet a számára. 

Üvegcsontú Lívia küzd, hogy újra lábra állhasson
Üvegcsontú Lívia küzd, hogy újra lábra állhasson Fotó: Beküldött

Üvegcsontú Lívia elkezdheti a robotterápiát 

A Hajdú-Bihar vármegyében, Egyeken élő család élete egy pillanat alatt változott meg. Lívia mindössze másfél éves volt, amikor genetikai vizsgálatok kimutatták nála az I-es típusú Osteogenesis Imperfectát, vagyis az úgynevezett üvegcsontúságot. A ritka betegség miatt a csontjai rendkívül törékenyek, ezért Lívia jelenleg nem tud önállóan járni. A kislány diagnózisa után az apukájánál, Istvánnál is megállapították ugyan ezt a ritka betegséget. A család egyedül nem tudott volna megbirkózni a kialakult nehézségekkel; az emberek azonban összefogtak a családért.

„Továbbra is nagyon hálásak vagyunk az emberek támogatásának, hisz a lézert és a gyógytornát az ő segítségükkel sikerült megvenni és megszervezni” – mondta Lívia édesanyja, Anita, hozzátéve: most a több millió forintba kerülő robotterápia megszervezése zajlik, ami új reményt ad a kislánynak. Lívia már most izgatottan várja az indulást.

Áprilisban végre megkezdi a robotterápiát. Február elején voltunk konzultáción Budapesten, ami nagyon jól sikerült. Találtunk egy számunkra megfelelő időpontot, így most izgalmas várakozási időszak előtt állunk. Livi már számolja a napokat

 – mesélte az édesanya. A háromhetes program alatt intenzív terápián vesznek részt, robotok segítik majd a mozgást, és minden nap gyógytornával erősítik Livi izmait. „Ez a sok segítség nélkül nem jöhetett volna létre. Hálásak vagyunk!” – tette hozzá Anita.

Lívia a szintén üvegcsontú apukájával
Lívia a szintén üvegcsontú apukájával Fotó: Beküldött

Lívia szépen gyógyul 

A legutóbbi kontrollvizsgálat is biztató híreket hozott. Lívia bal lába szépen gyógyul, szinte már nem is látszik a korábbi törés helye. A jobb láb felépülése lassabb, hiszen ott több fém tartja a csontot, de az orvosok szerint az is jó irányba halad. Líviához hetente kétszer jár gyógytornász és a fejlődés már most látványos. A kislány bal lábát már önállóan emeli, járókerettel fel tud állni, sőt az egyik kezét is el tudja engedni - ami korábban elképzelhetetlen volt. A szobabiciklin pedig képes tekerni a pedálokat.

A család most egyetlen célt tűzött ki: mire elkezdődik a robotterápia, Lívia szeretne már néhány lépést megtenni járókerettel. Lívia minden nap közelebb kerül az álmához, hogy egyszer újra járhasson. 

IDE kattintva megtudhatod hogyan támogathatod a családot. 

 

