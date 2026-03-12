Hihetetlen: zölddé vált az anyatej, a nő majdnem belehalt

Egy kétgyermekes édesanya kis híján életét vesztette egy rendkívül ritka allergiás reakció miatt, amelynek következtében még az anyateje is élénkzöld színűvé vált.

Saját anyateje miatt lett rosszul a nő

A 31 éves Tia Doyle az éjszaka közepén ébredt fel erős gyomorfájással, és eleinte azt hitte, hogy ételmérgezést kapott. Az állapota azonban percek alatt drámaian romlani kezdett. A nő légútjai szűkülni kezdtek, majd összeesett és elvesztette az eszméletét. Volt párja találta meg a padlón mozdulatlanul fekve, és azonnal mentőt hívott.

A kórházban az orvosok megállapították, hogy anafilaxiás sokkot kapott, egy életveszélyes allergiás reakció, amely gyors kezelés nélkül halálos is lehet. Tia korábban teljesen egészséges volt, és soha nem volt ismert allergiája vagy intoleranciája. A vizsgálatok során azonban egy ritka immunológiai betegséget diagnosztizáltak nála: monoclonalis hízósejt‑aktivációs szindrómát.

Ez az állapot visszatérő allergiás reakciókat okozhat, amelyek akár látszólagos kiváltó ok nélkül is jelentkezhetnek. A szakemberek szerint az epizódokat sokféle tényező kiválthatja, például étkezés, fizikai megterhelés, környezeti hatások, stressz vagy rovarcsípés.

A történet még különösebb fordulatot vett, amikor Tia – aki akkoriban három hónapos kisbabáját szoptatta – észrevette, hogy az anyateje szokatlan, áttetsző zöld színűvé vált. Az orvosok szerint a színváltozás oka az lehetett, hogy a szervezetében megnőtt az immunoglobulinok, fehérvérsejtek és leukociták száma – ezek mind a fertőzések elleni védekezésben játszanak szerepet.

Tia szerint a súlyos allergiás reakciót akár a stressz és a kimerültség is kiválthatta, hiszen egy három hónapos újszülött mellett sokszor alig tudott pihenni, tudta meg a Mirror. Az orvosok szerint az ilyen ritka szindróma esetében akár a szervezet saját folyamatai is kiválthatják a rohamot, akár a saját anyatejére is érzékeny lehet a szervezet.