Horror a nyílt utcán: a tinik kiugrottak a mozgó járműből, hogy elmeneküljenek elrablójuktól

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 17:32
Filmbe illő jelenetnek voltak többen a szemtanúi. A két tinilány csodával határos módon el tudott menekülni elrablójuktól.

Mozgó autóból menekült meg két tinilány egy feltételezett emberrablótól. 

Kiugrottak a mozgó járműből, így menekültek el az emberrabló elől
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Hajmeresztő jelenetek játszódtak le vasárnap este Los Angeles egyik csendes negyedében: két fiatal lány csak lélekjelenlétének köszönheti, hogy nem történt tragédia. A 12 és 16 éves tinédzserek a North Hills környékén sétáltak, amikor egy férfi autóval többször is megállt mellettük, és fuvart ajánlott. A lányok eleinte nemet mondtak, de a férfi nem tágított – harmadszorra végül beszálltak a kocsiba.

Ekkor még nem gondolták volna, de életük legnagyobb hibáját követtél el. A sofőr ugyanis azonnal lezárta az ajtókat, és nem arra indult, amerre a lányok szerették volna. Ehelyett egy eldugott zsákutcába vitte őket, ahol a helyzet gyorsan rémálommá vált.

Kiugrottak a járműből

A rendőrség szerint a férfi pénzt, alkoholt és drogokat kínált nekik, majd szexuális szolgáltatásokat követelt. A két lány azonban nem omlott össze. Az egyikük akkor szökött meg, amikor az autó megállt. A másik fiatal elképesztő bátorságról tett tanúbizonyságot: menet közben ugrott ki a járműből.

Hihetetlen, de igaz: egyikük sem sérült meg.

A People szerint rendőrség jelenleg is keresi a feltételezett elkövetőt, akit egy körülbelül 21 éves, fekete hajú, barna szemű férfiként írtak le, aki nagyjából 90 kiló, és mindkét karján tetoválások láthatók. Egy régebbi, négyajtós Sedan-t vezetett, rendszáma ismeretlen. A hatóságok arra figyelmeztetnek: ez az eset is bizonyítja, milyen veszélyes lehet idegenek ajánlatát elfogadni – még akkor is, ha elsőre ártalmatlannak tűnnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
