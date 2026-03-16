Idős férfire támadt rá és rabolta ki: rekordgyorsasággal kapta el a rendőrség

A győri rendőrök rekordgyorsasággal fogták el azt a 48 éves szlovák tettest, aki egy idős férfit támadott meg – közölte a Police.hu.

Idős férfit támadott meg és rabolt ki a férfi: nem sokkal később kattant a bilincs / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Megtámadta és kirabolta az idős férfit - azonnal elkapta a rendőrség

Március 15-én 12 óra 50 perc körül érkezett bejelentés a Tevékenység-irányítási Központba, hogy Győrben, a Bartók Béla út és Szigethy Attila út sarkán lévő játszótér mellett egy arra sétáló idős helybéli lakost megtámadott és kirabolt egy férfi. A sértett megpróbálta visszaszerezni a táskáját és a zsebéből kivett aprópénzt, de a támadója ellökte és elfutott.

A kiérkező rendőrök – az állampolgárok segítségével – tíz percen belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és a helyszín közelében elfogták.

A 48 éves tettest ezután a helyi rendőrkapitányságra előállították, és – őrizetbe vételét követően – rablás bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd kezdeményezték a letartóztatását.