Idős férfire támadt rá és rabolta ki: rekordgyorsasággal kapta el a rendőrség

A győri rendőrök rekordgyorsasággal fogták el azt a 48 éves szlovák tettest, aki egy idős férfit támadott meg – közölte a Police.hu.
Március 15-én 12 óra 50 perc körül érkezett bejelentés a Tevékenység-irányítási Központba, hogy Győrben, a Bartók Béla út és Szigethy Attila út sarkán lévő játszótér mellett egy arra sétáló idős helybéli lakost megtámadott és kirabolt egy férfi. A sértett megpróbálta visszaszerezni a táskáját és a zsebéből kivett aprópénzt, de a támadója ellökte és elfutott.
A kiérkező rendőrök – az állampolgárok segítségével – tíz percen belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és a helyszín közelében elfogták.
A 48 éves tettest ezután a helyi rendőrkapitányságra előállították, és – őrizetbe vételét követően – rablás bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd kezdeményezték a letartóztatását.
