Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kattant a bilincs a turisták csuklóján a közkedvelt üdülőhelyen: emberrablást játszottak el pénz reményében

emberrablás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 12:30
rendőrségletartóztatás
Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség egy szállodához, miután bejelentés érkezett egy túszról. Azonban az akciót pillanatok alatt lefújták, miután meglátták az emberrablás áldozatát, amint fogvatartójával beszélget.

Egy turisták által kedvelt nyaralóhelyen a rendőrség letartóztatott két brit férfit, akiket egy bizarr, színlelt emberrablás elkövetésével vádolnak, amivel plusz pénzt próbáltak szerezni. A páros akciója miatt állítólag a benidormi rendőrségnek fel kellett függesztenie az összes többi nyomozást, és egy speciális túszegység segítségét kellet kérnie.

Emberrablást színlelt két turista.
Emberrablást színlelt két turista. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Nem jött össze a színlelt emberrablás, most bírságot kell fizetnie a két férfinak

Az Egyesült Királyságbeli rendőrök az Interpolon keresztül értesítették spanyol kollégáikat, majd a tisztek egy szállodai razziát szerveztek meg, mielőtt lefújták volna a műveletet, amikor meglátták az állítólagos áldozatot, amint fogvatartójával kifelé sétál az épületből.

Miután a párost letartóztatták bűncselekmény színlelése és csalás miatt, a nyomozók elárulták, hogy furcsa módon mindössze 725 font (körülbelül 310 000 forint) váltságdíjat követeltek. Azonban most egy hatalmas kártérítési követeléssel nézhetnek szembe a rendőrségi tevékenységek megbénítása miatt, valamint akár börtönbüntetéssel is.

A spanyol nemzeti rendőrség alicantei szóvivője megerősítette, hogy a zsarolás céljából végrehajtott hamis emberrablás után indított művelet során rengeteg rendőrtisztet mozgósítottak.

A benidormi rendőrök letartóztattak két brit férfit, egy 37 és egy 51 éves gyanúsítottat, amiért eljátszották egy emberrablást, hogy gyorsan pénzhez jussanak. A nyomozásunk azt követően indult, hogy az Interpoltól jelzést kaptunk egy brit állampolgár esetleges elrablásáról az üdülőhelyen.

- közölte a rendőrség.

Az elrabolt férfi egyik rokona, aki kezdetben értesítette a brit hatóságokat, azt mondta, hogy olyan videókat kapott, amelyeken a feltételezett áldozat vérben úszott, és az állítólagos emberrabló késsel fenyegette... A brit hatóságok olyan beszélgetések felvételeit is átadták, amelyekben az emberrabló váltságdíjat követelt, mondván, hogy a túszul ejtett férfit megölik, ha nem fizetik ki a pénzt.

Annak érdekében, hogy a túsznak ne essen baja a spanyol hatóság az összes rendelkezésre álló tisztet mozgósította Benidormban, sőt egy madridi székhelyű egység is érkezett, amelynek tisztjei az emberrablások és zsarolások kezelésére szakosodtak.

Sikerült közvetlen telefonos kapcsolatot létesíteniük a feltételezett túszul ejtett férfi rokonával, aki átadta az állítólagos emberrabló fotóját, valamint azt az információt, hogy ha 725 fontot nem fizetnek be az emberrabló bankszámlájára, a másik személyt megölik.

A helyet, ahol az áldozatot fogva tartották egy hotelként azonosították, amit a rendőrség megfigyelés alá helyezett, míg kidolgozták a tervet. Ekkor pillantották meg a két férfit, amint nyugodtan beszélgettek. Letartóztatásuk után kiderült, hogy az állítólagos emberrabló hamis személyazonosságot adott meg a tiszteknek.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, de egyelőre nem tudni, hogy a két férfi adott-e vallomást - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu