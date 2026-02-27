Kattant a bilincs a turisták csuklóján a közkedvelt üdülőhelyen: emberrablást játszottak el pénz reményében

Egy turisták által kedvelt nyaralóhelyen a rendőrség letartóztatott két brit férfit, akiket egy bizarr, színlelt emberrablás elkövetésével vádolnak, amivel plusz pénzt próbáltak szerezni. A páros akciója miatt állítólag a benidormi rendőrségnek fel kellett függesztenie az összes többi nyomozást, és egy speciális túszegység segítségét kellet kérnie.

Emberrablást színlelt két turista. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nem jött össze a színlelt emberrablás, most bírságot kell fizetnie a két férfinak

Az Egyesült Királyságbeli rendőrök az Interpolon keresztül értesítették spanyol kollégáikat, majd a tisztek egy szállodai razziát szerveztek meg, mielőtt lefújták volna a műveletet, amikor meglátták az állítólagos áldozatot, amint fogvatartójával kifelé sétál az épületből.

Miután a párost letartóztatták bűncselekmény színlelése és csalás miatt, a nyomozók elárulták, hogy furcsa módon mindössze 725 font (körülbelül 310 000 forint) váltságdíjat követeltek. Azonban most egy hatalmas kártérítési követeléssel nézhetnek szembe a rendőrségi tevékenységek megbénítása miatt, valamint akár börtönbüntetéssel is.

A spanyol nemzeti rendőrség alicantei szóvivője megerősítette, hogy a zsarolás céljából végrehajtott hamis emberrablás után indított művelet során rengeteg rendőrtisztet mozgósítottak.

A benidormi rendőrök letartóztattak két brit férfit, egy 37 és egy 51 éves gyanúsítottat, amiért eljátszották egy emberrablást, hogy gyorsan pénzhez jussanak. A nyomozásunk azt követően indult, hogy az Interpoltól jelzést kaptunk egy brit állampolgár esetleges elrablásáról az üdülőhelyen.

- közölte a rendőrség.

Az elrabolt férfi egyik rokona, aki kezdetben értesítette a brit hatóságokat, azt mondta, hogy olyan videókat kapott, amelyeken a feltételezett áldozat vérben úszott, és az állítólagos emberrabló késsel fenyegette... A brit hatóságok olyan beszélgetések felvételeit is átadták, amelyekben az emberrabló váltságdíjat követelt, mondván, hogy a túszul ejtett férfit megölik, ha nem fizetik ki a pénzt.

Annak érdekében, hogy a túsznak ne essen baja a spanyol hatóság az összes rendelkezésre álló tisztet mozgósította Benidormban, sőt egy madridi székhelyű egység is érkezett, amelynek tisztjei az emberrablások és zsarolások kezelésére szakosodtak.

Sikerült közvetlen telefonos kapcsolatot létesíteniük a feltételezett túszul ejtett férfi rokonával, aki átadta az állítólagos emberrabló fotóját, valamint azt az információt, hogy ha 725 fontot nem fizetnek be az emberrabló bankszámlájára, a másik személyt megölik.

A helyet, ahol az áldozatot fogva tartották egy hotelként azonosították, amit a rendőrség megfigyelés alá helyezett, míg kidolgozták a tervet. Ekkor pillantották meg a két férfit, amint nyugodtan beszélgettek. Letartóztatásuk után kiderült, hogy az állítólagos emberrabló hamis személyazonosságot adott meg a tiszteknek.