Nyaralásból rémálom: hómobil alá szorult egy 8 éves kislány

Egy nyolcéves ausztrál kislány életét vesztette egy hómobil-balesetben Japán egyik népszerű síközpontjában. A tragédia a Nagano prefektúrában található Hakuba-völgyben történt.

A kislány tragikus körülmények között halt meg.

Fotó: Deborde / Shutterstock

A kislány beszorult

A queenslandi, Gold Coastról származó Chloe Jeffries édesanyjával együtt ült a hómobilon egy szervezett túra során szombaton, amikor a jármű felborult. A balesetben a kislány a jármű alá szorult. A mentők helikopterrel szállították kórházba, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy később meghalt. A túrát szervező Hakuba Lion Adventure közlése szerint a jármű egy erdei úton haladt, amikor egy emelkedős kanyarban letért az útvonalról és felhajtott az út menti töltésre.

A hómobil ezt követően visszaborult az ösvényre. A baleset során a járművön utazó utas a felborult hómobil alá került. A cég vezérigazgatója, Shinji Wada közölte, hogy a tragédia helyi idő szerint nem sokkal 11 óra előtt történt. A túrán összesen kilenc hómobil vett részt, amelyeket három túravezető kísért.

A vállalat a baleset után határozatlan időre felfüggesztette minden hómobil- és hótalpas túráját, és belső vizsgálatot indított a biztonsági eljárások felülvizsgálatára. A rendőrség szintén vizsgálja a történteket. A kislány sportegyesülete levélben búcsúzott tőle, amelyben „gyönyörű természetét” és „ragadós mosolyát” emelték ki. Az ausztrál külügyminisztérium közölte, hogy segítséget nyújt a családnak, írja az Origo.