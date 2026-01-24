Szívszorító életmentés! A hős apa utolsó lélegzetéig küzdött fia életéért a jeges vízben

Egy hős édesapa vesztette életét, miközben 6 éves fiát próbálta megmenteni – közölte a NYPost. A tragikus baleset során a hómobil alatt beszakadt a tó jege New York állam északi részén. Az apa utolsó lélegzetéig küzdött a kisfia életéért.

Jeges vízből mentette ki fiát a hős édesapa

A baleset New York-ban történt a Chaumont-tavon, amikor a 33 éves Bryan LaPlante és kisfia éppen jéghorgászásról tértek vissza. Velük volt a család barátja is, a 48 éves Michael Booth. A baleset vasárnap este történt.

A kisfiú túlélte a tragédiát, aki ezután két mérföldet gyalogolt haza segítséget keresni, miközben apja és barátja halálra fagytak a jeges vízben.

Ki tudta menteni fiát úgy, hogy kiemelte a vízből, ám saját magát már nem tudta kiszabadítani

— mondta megtörten egy családtag a WNNYTV-nek.

A férfiak azt mondták az átfagyott 6 éves fiúnak, hogy kövesse a Holdat, így eljut a nagyapja házához és amikor odaér, hívják a 911-et.

A fiú így is tett: két mérföldet gyalogolt, míg eljutott az 51 éves nagyapjához, Patrick LaPlante-hoz, aki azonnal a tóhoz sietett és meglátta fiát és barátját a vízben.

A nagyapa megérkezésekor a két férfi még élt, így ő a befagyott tavon kúszott, hogy megmentse fia és barátja életét, azonban a jég alatta is beszakadt. Küzdött, hogy elérje őket, azonban valahogy szem elől téveszthette őket. Végül a nagyapa ki tudott mászni és megmentette magát.

A rendőrség a helyszínre sietett és megtalálta a bajbajutottakat, akik eszméletlenül lebegtek a vízben. Kiemelték őket, azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban tragikus módon a kórházba szállítva mindkettőjüket halottnak nyilvánították.

A 6 éves fiút és nagyapját a Clinton–Fine Kórházba szállították, ahol hipotermia miatt kezelték őket.

Ebben a történetben minden egyes ember hős volt. Még soha nem voltam ennyire büszke...

– írta az elhunyt apa nővére megtörten a Facebookon.