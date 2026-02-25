Ellenfele ütötte ki a meccs végén – kómában küzd életéért a 23 éves rögbijátékos

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Mindkét csapat elítélte az ellenfél tettét. A rögbijátékost agyvérzéssel és koponyatöréssel szállították kórházba.
Egy 23 éves rögbijátékos küzd az életéért, miután olyan ütés érte a fején egy mérkőzés közben, hogy kómába került.

Kómában fekszik a fiatal rögbijátékos / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Mi történt a rögbijátékossal?

A francia US Severac XV játékosa, Noha Loubety az AS Maureilhan-Montady ellen játszott vasárnap, amikor az ellenfél egyik játékosa erőszakosan halántékon ütötte. A fiatal sportoló koponyatörést és agyvérzést szenvedett, ezt követően hétfőn helikopterrel szállították egy toulouse-i kórházba, ahol műtéten esett át.

A vétkes ellenfél játékosát azonnal kiállították, a rendőrség pedig őrizetbe vette sportlétesítményben nyolc napnál hosszabb ideig tartó cselekvőképtelenséget okozó szándékos erőszak gyanúja miatt.

Loubety családja összetörten osztott meg egy fotót a fiatal játékosról, amint a kórházban fekszik, gépekhez kötve. „Azért jött, hogy rögbit játsszon, ami a szenvedélye. Ma az élete van veszélyben elfogadhatatlan erőszak miatt” - írták.

A Severac XV azt közölte, további részletekre várnak Loubety állapotával kapcsolatban, de biztató hírekben reménykednek, és megfogadták, hogy támogatni fogják a családot a megpróbáltatások idején.

A rögbi egy olyan sport, amely a tiszteleten, az elkötelezettségen és a testvériségen alapul - olyan értékeken, amelyekhez rendíthetetlenül ragaszkodunk. Köszönettel tartozunk számos klubnak, játékosnak, szurkolónak és magánszemélynek a támogató üzeneteikért, amelyek a rögbicsalád egységét mutatják ezekben a nehéz időkben

- áll a csapat közleményében.

Az AS Maureilhan-Montady saját közleményében kifejezte, hogy elítélik játékosuk erőszakos tettét, és azonnal tájékoztatták a regionális liga fegyelmi bizottságát az ügyről - írja a Daily Star.

 

