Elfogták a rendőrök a csepeli dohánybolt rablóit: még nem tudni, melyikük duplázott

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 08:45
Egy 16 éves fiú és egy 22 éves férfi került rendőrkézre.
Mint arról korábban beszámoltunk, 24 óra alatt kétszer is kirabolták ugyanazt a csepeli dohányboltot, az elkövetőket a rendőrök most fogták el. Mint írják, fegyverrel, vagy annak utánzatával követelte a bevételt két, arcát eltakaró férfi egy XXI. kerületi dohánybolt eladójától március 3-án kora reggel. Az ügyben ismeretlen tettesek után indult nyomozás. Az eset másnap ugyanott megismétlődött, akkor egy pisztolyos alak vitte el a bevételt. Lövés vagy sérülés egyik esetben sem történt.

Fotó: Gé / MW

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Rablás és Szervezett Bűnözés Elleni Osztály nyomozói a kerületi rendőrökkel közösen folytatták a hajtóvadászatot. A feltételezett elkövetőket, egy 16 éves fiút és egy 22 éves férfit a XXI. kerületi rendőrök és a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai március 5-én hajnalban fogták el Csepelen, elszámoltatásuk és kihallgatásuk folyamatban van. 

A nyomozók az eljárás során tisztázzák azt is, hogy melyik tettes duplázott 

- írják honlapjukon.

 

