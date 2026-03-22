Borzalmas tragédia: Kirepült az autóból egy kisfiú – anyja nem kötötte be az övét

Tragikus baleset történt Texas államban: egy hat hónapos kisfiú életét vesztette, miután kirepült édesanyja autójából egy ütközés során. A rendőrség szerint a csecsemő nem volt bekötve az ülésben.

Frontálisan ütközött az autó, meghalt a kisfiú

Anyja felelőtlensége miatt halhatott meg a kisfiú

A hatóságok tájékoztatása szerint a 17 éves Karla Lopez március 7-én egy lakóövezetben haladt autójával Fort Worth városában, amikor nem adott elsőbbséget egy stoptáblánál, és összeütközött egy másik járművel. A baleset pillanatában a nő kisfia, a hat hónapos Sebastian Reyes az autó első ülésén tartózkodott, és nem volt biztonsági rendszerrel rögzítve. Az ütközés ereje miatt a gyermek kirepült a járműből – közölte a Daily Mail.

A kisfiút súlyos sérülésekkel szállították a közeli Cook Children's Medical Center kórházba. Nagymamája, Casandra Rios egy Facebook-bejegyzésben arról írt, hogy Sebastian agysérülést, duzzanatot és agyvérzést szenvedett. A csecsemő két nappal később, március 9-én hunyt el az intenzív osztályon. A rendőrség szerint a boncolás fogja megállapítani a halál pontos okát és körülményeit.

Karla Lopezt a mentők a kórházba szállították, sérülései azonban nem voltak életveszélyesek. A rendőrség később letartóztatta, és gyermek súlyos sérülését okozó gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek ellene vádat. A fiatal anyát 30 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Amennyiben bűnösnek találják, akár 20 év börtönbüntetést és 10 ezer dolláros pénzbírságot is kiszabhatnak rá.

A hatóságok azt is közölték, hogy Sebastian halála miatt az ügyészek később akár súlyosabb vádakat is megfogalmazhatnak. A balesetben érintett másik jármű utasainak sérüléseiről egyelőre nem közöltek részleteket. A rendőrség tovább vizsgálja az eset körülményeit.