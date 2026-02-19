Balesete után újabb mérföldkő előtt áll Horváth Éva: nyárra már ezt tervezi

Horváth Éva történetét az egész ország ismeri. A családanya és egykori szépségkirálynő több mint egy éve szenvedett motorbalesetet Balin, ami miatt rendkívül hosszú időre volt szüksége, hogy lábcsontjai összeforrjanak. Kerekesszékhez, majd járókerethez volt kötve, azonban most már szerencsére csupán bokarögzítőre van szüksége. Történetéről könyv is megjelenik majd, amelyben másokon próbál majd segíteni azzal, hogy elmondja, ő miként élte túl ő ezt az egészet.

Könyv készül Horváth Éva történetéről

A korábbi modell a Mokka megkeresésére elárulta, ha "normál törése" lett volna, három hónap alatt felépült volna. Ennek ellenére nehéz útja során érezte a feléje áradó pozitív energiákat. Bármit kipróbált a gyógyulásért: oxigénterápia, állandó vitaminszint-ellenőrzés:

Minden mindennel összefügg, és minden hozzájárul a gyógyuláshoz

- közölte a családanya, hozzátéve: jelenleg leginkább a tudat akadályozza abban, hogy bokarögzítő nélkül járjon, ugyanis talán már képes lenne rá nélküle is, csak nem mer. Ennek ellenére célját elérte: karácsonykor már járókeret nélkül is tudott az otthonában mászkálni, így visszanyerte a szabadságát:

Végre tudok a gyerekekkel programot csinálni

- árulta el, hozzátéve: következő célja, hogy nyárra már biciklizni is tudjon.

Az egykori szépségkirálynő elmúlt egy évét Fejős Éva írónő foglalja majd szavakba: