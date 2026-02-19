Balesete után újabb mérföldkő előtt áll Horváth Éva: nyárra már ezt tervezi

Horváth Éva történetét az egész ország ismeri. A családanya és egykori szépségkirálynő több mint egy éve szenvedett motorbalesetet Balin, ami miatt rendkívül hosszú időre volt szüksége, hogy lábcsontjai összeforrjanak. Kerekesszékhez, majd járókerethez volt kötve, azonban most már szerencsére csupán bokarögzítőre van szüksége. Történetéről könyv is megjelenik majd, amelyben másokon próbál majd segíteni azzal, hogy elmondja, ő miként élte túl ő ezt az egészet.
A korábbi modell a Mokka megkeresésére elárulta, ha "normál törése" lett volna, három hónap alatt felépült volna. Ennek ellenére nehéz útja során érezte a feléje áradó pozitív energiákat. Bármit kipróbált a gyógyulásért: oxigénterápia, állandó vitaminszint-ellenőrzés:
Minden mindennel összefügg, és minden hozzájárul a gyógyuláshoz
- közölte a családanya, hozzátéve: jelenleg leginkább a tudat akadályozza abban, hogy bokarögzítő nélkül járjon, ugyanis talán már képes lenne rá nélküle is, csak nem mer. Ennek ellenére célját elérte: karácsonykor már járókeret nélkül is tudott az otthonában mászkálni, így visszanyerte a szabadságát:
Végre tudok a gyerekekkel programot csinálni
- árulta el, hozzátéve: következő célja, hogy nyárra már biciklizni is tudjon.
Az egykori szépségkirálynő elmúlt egy évét Fejős Éva írónő foglalja majd szavakba:
Az én történetemről szól. Arról, hogy mi történt, mi zajlott bennem, az írónő humorával és stílusával ötvözve. Én azt gondolom, zseniális lesz. Nem egy nyomasztó dologra kell gondolni. Sokaknak segítség lehet, hogy egy ilyen problémát hogyan lehet ép elmével, épp ésszel megugrani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.