Drámai pillanatok, profi bokszoló terítette le a késes terroristát

túszhelyzet
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 21:20
késes támadásrepülőtér
Videón a terrortámadás.

Megrázó felvétel került elő arról, ahogy egy terrorista túszul ejt egy fiatal nőt az almati repülőtéren, Kazahsztánban. A férfi a hajánál fogva ragadta meg, késsel fenyegette a nyakánál, és robbantással is megfélemlítette az áldozatot.

A túszejtőt végül a földre teperték, egy profi bokszoló vette el tőle a kést
A túszejtőt végül a földre teperték, egy profi bokszoló vette el tőle a kést     Fotó: TV2

A túszul ejtett nő rettegett, hogy a támadója végez vele

Az idősebb férfi a hajánál ragadva tartott fogva a fiatal reptéri alkalmazottat, miközben a másik kezében kést szorongatott. A támadó azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja az épületet, miközben az áldozat nyakához és fejéhez tartotta a kést.

Egy utas azonban közbeavatkozott: kérte a támadót, hogy engedje el a halálra rémült nőt, és inkább őt ejtse túszul. A terrorista beleegyezett, így a nő kiszabadult, de nem sejtette, hogy a másik utas profi küzdősportoló. A nő sokkos állapotban volt, de a férfi gyorsan cselekedett, kicsavarta a kést a támadó kezéből, akit a reptéri biztonsági személyzet több tagja ezt követően lefogott és a földre tepert, amíg a rendőrök megérkeztek. A tavalyi incidens után a terroristát végül 11 év börtönre ítélték - írja a tények.hu.

 

