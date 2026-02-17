Brutális késes támadás történt fényes nappal, egy ember életét vesztette

Késsel támadt emberekre egy férfi egy utcai üzletsornál az ausztráliai Sydney nyugati külvárosában, a támadásban egy ember életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsebesültek - közölte kedden a helyi rendőrség.

Késsel támadt emberekre egy férfi Sydney külvárosában Fotó: Pexels (Illusztráció)

A mentőket délelőtt riasztották Merrylandsbe, miután a hatóságokhoz bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi több embert megkéselt egy forgalmas utca üzletsoránál, majd a helyszínről gyalog menekült - állt az új-dél-walesi rendőrség közleményében. A késelés egy forgalmas bevásárlóutcán történt, közvetlenül ebédidő előtt.

A mentősök a helyszínen három súlyos sérültet láttak el, köztük egy harmincas éveiben járó férfit, akit nem tudtak megmenteni, és a helyszínen életét vesztette – közölte Simon Glasser új-dél-walesi rendőrfőfelügyelő. A másik két áldozatot - egy 22 éves férfit és egy 47 éves nőt - súlyos sebesülésekkel szállították kórházba - írja az MTI.

A támadót röviddel a támadás után őrizetbe vették, várhatóan még kedden bíróság elé állítják - tudatta a főfelügyelő. A gyanúsított korábban elkövetett kisebb bűncselekmények és mentális problémáiból adódó incidensek miatt szerepelt a rendőrség bűnügyi nyilvántartásban. Bár a rendőrség előtt még nem ismert a támadó indítéka, valószínűleg véletlenszerű, nem előre kitervelt támadásról volt szó - tette hozzá.