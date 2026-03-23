BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eltűnt telefon miatt késelte halálra szobatársát a ferencvárosi férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 10:20
A két szobatársat végül a munkásszálló lakói választották szét.
CJA
A szerző cikkei

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 31 és egy 42 éves férfi ellen, akik egy IX. kerületi munkásszállón laktak egy szobában és dulakodásuk késeléssel végződött.

Telefon miatt estek egymásnak: a vita késeléssel végződött

A konfliktus 2025. július 5-én robbant ki, amikor a 42 éves férfi nem találta a telefonját, és számon kérte szobatársát. A 31 éves vádlott közölte, hogy nem tud a készülékről.

A vita heves dulakodássá fajult: a 42 éves férfi rátámadt szobatársára, és a bántalmazás során eltörte két bordáját. A fiatalabb férfi ezt nem hagyta megtorlás nélkül: elővett egy sniccert, és megvágta támadója nyakát.

A munkásszálló lakói szétválasztották a férfiakat, majd a kiérkező rendőrök a 42 éves férfi eltűnt telefonját végül annak saját ágyán találták meg. Az ügyészség szerint a nyak megvágása halállal is végződhetett volna, és a következmény elmaradása csak a véletlenen múlt.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő 31 éves férfit emberölés bűntettének kísérletével, míg a 42 éves férfit súlyos testi sértés bűntettével vádolta meg. Börtönbüntetés kiszabását indítványozták, ugyanakkor a büntetés végrehajtásának felfüggesztése csak a 42 éves vádlott esetében merülhet fel - írja az Ügyészség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
