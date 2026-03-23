Eltűnt telefon miatt késelte halálra szobatársát a ferencvárosi férfi

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 31 és egy 42 éves férfi ellen, akik egy IX. kerületi munkásszállón laktak egy szobában és dulakodásuk késeléssel végződött.

Telefon miatt estek egymásnak: a vita késeléssel végződött

A konfliktus 2025. július 5-én robbant ki, amikor a 42 éves férfi nem találta a telefonját, és számon kérte szobatársát. A 31 éves vádlott közölte, hogy nem tud a készülékről.

A vita heves dulakodássá fajult: a 42 éves férfi rátámadt szobatársára, és a bántalmazás során eltörte két bordáját. A fiatalabb férfi ezt nem hagyta megtorlás nélkül: elővett egy sniccert, és megvágta támadója nyakát.

A munkásszálló lakói szétválasztották a férfiakat, majd a kiérkező rendőrök a 42 éves férfi eltűnt telefonját végül annak saját ágyán találták meg. Az ügyészség szerint a nyak megvágása halállal is végződhetett volna, és a következmény elmaradása csak a véletlenen múlt.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő 31 éves férfit emberölés bűntettének kísérletével, míg a 42 éves férfit súlyos testi sértés bűntettével vádolta meg. Börtönbüntetés kiszabását indítványozták, ugyanakkor a büntetés végrehajtásának felfüggesztése csak a 42 éves vádlott esetében merülhet fel - írja az Ügyészség.