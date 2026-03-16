Késsel támadt a mentőkre egy fertőszentmiklósi férfi – most súlyos büntetést kap

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 14:50
A férfi nem volt beszámítható. Rátámadt a mentőkre.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint vádat emeltek egy fertőszentmiklósi férfi ellen, aki késsel fenyegette a segítségére érkező mentőket.

Mentőkre támadt a férfi.
A mentők segíteni mentek, a férfi rájuk rontott

Az eset még 2024 nyarán történt. A mentőszolgálat egy zavartan viselkedő férfihoz kapott riasztást Fertőszentmiklóson. A bejelentés szerint a férfi kábítószert fogyasztott, ezért orvosi segítségre volt szüksége. Amikor a mentők megérkeztek a házhoz, a férfi egy nagy késsel a kezében lépett ki, és azzal fenyegette őket. Ezzel megakadályozta, hogy a mentők ellássák a feladatukat. A helyzet végül rendőri segítséggel oldódott meg. A férfit a hatóságok közreműködésével szállították kórházba. 

A járási ügyészség a közelmúltban vádat emelt ellene felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a Soproni Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki a férfival szemben. A közlemény szerint a férfit kábítószer birtoklása miatt egy másik büntetőeljárásban már elbírálták, írja a Tények.hu.

