Ittasan, jogosítvány nélkül furikázott a faluban egy kamasz

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 21:40
A rendőrök vitték be a kapitányságra. A jogosítvány nélkül vezető tinédzser ellen eljárás indult.
A rendőrök egy ittas, 16 éves fiút kaptak el, aki jogosítvány nélkül vezetett a faluban.

Jogosítvány nélüli kamaszt kaptak el
Jogosítvány nélkül vezető, ittas kamaszt kaptak el  / Fotó: Pexels (illusztráció)

Március 28-án Inkén furikázott a tinédzser, amikor 17 óra 5 perckor a rendőrök felfigyeltek rá, majd utánahajtottak. A megállítást követően az alkoholszonda tesztje pozitív lett, és kiderült, hogy a kamasznak jogosítványa sem volt.

A Nagyatádi Rendőrkapitányságon állították elő, ahol ittas járművezetés miatt büntetőeljárás, míg a közlekedési szabályszegés miatt szabálysértési eljárás indult ellene - írja a SONLINE.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu