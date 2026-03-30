Ittasan, jogosítvány nélkül furikázott a faluban egy kamasz

A rendőrök egy ittas, 16 éves fiút kaptak el, aki jogosítvány nélkül vezetett a faluban.

Március 28-án Inkén furikázott a tinédzser, amikor 17 óra 5 perckor a rendőrök felfigyeltek rá, majd utánahajtottak. A megállítást követően az alkoholszonda tesztje pozitív lett, és kiderült, hogy a kamasznak jogosítványa sem volt.

A Nagyatádi Rendőrkapitányságon állították elő, ahol ittas járművezetés miatt büntetőeljárás, míg a közlekedési szabályszegés miatt szabálysértési eljárás indult ellene - írja a SONLINE.