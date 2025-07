Vízibicikli, kajak, SUP, kerékpár: ugyanúgy jár a büntetés ittas vezetésért? Mutatjuk!

A SUP-ozásra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a kajakozásra, kenuzásra / Fotó: unsplash (Illusztráció)

Mi a helyzet az elektromos kerékpárral?

Az elektromos meghajtású biciklikre, rollerekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a robogókra. A törvény szerint, aki 0,25 mg/l légalkohol szintet fúj a szondába, közigazgatási bírságot fog kapni, ami százezres összeg is lehet. Akinél magasabb értéket mutat a készülék, az már bűncselekményt követ el, előállítják és büntető eljárás fog ellene indulni és börtönbüntetést is kaphat. Ha pedig van jogosítványa motorra vagy autóra, azt el is vehetik, hiába csak biciklizett vagy rollerezett. Tehát az elektromos kerékpárosokra, rolleresekre is zéró tolerancia vonatkozik, akár csak az autósokra.

Erre a járműre lehet csak úgy felszállni, ha ittunk egy sört

Biciklizés előtt, után meg lehet inni egy sört vagy egy fröccsöt is, a KRESZ szerint ugyanis csak akkor követ el egy kerékpáros szabálysértést, ha biztonságos vezetésére képtelen állapotban vezeti azt, mondjuk részegen. Ha csak ittas egy bringás, akkor nem kap büntetést, de ha egy részeg bringást megszondáztatnak, akkor szabálysértésért kell felelnie. Ha pedig menet közben balesetet okoz, az már bűncselekmény. Azt sem árt tudni, hogy a kerékpárosok ittasságát akkor ellenőrzi a rendőrség, ha a viselkedésük alapján arra lehet következtetni, hogy valamiből túl sokat fogyasztottak - például, ha dőlöngélnek, és nem tudnak egyenesen menni.

Ekkora bírságot kockáztat, aki ittasan kajakozik, vízibiciklizik

Íme a szabálysértési bírságok büntetési tételei, amik 2024 augusztusa óta hatályosak: