Végzetes baleset történt hazánkban, sokkoló felvételek jöttek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 08:25
Rohantak a mentők. Halálos kimenetelű baleset történt Hajdúvid és Hajdúhadház között.

Fák közé csapódott egy autó vasárnap délután, halálos baleset történt Hajdúvid és Hajdúhadház között. 

Sokkoló felvételek készültek a halálos balesetről
Forrás: Tóth Imre/haon.hu

Halálos balesethez riasztották a mentőket

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról, majd a fák közé csapódott. A balesethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik feszítővágó segítségével egy embert emeltek ki a roncsból. A beavatkozás során a járművet áramtalanították is – közölte a veol.

A mentők rohantak a helyszínre, azonban az információk szerint a balesetben egy ember életét vesztetteírja a haon, ahol a tragédiáról további képek is megtekinthetők.

A hatóságok még vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

 

