Végzetes baleset történt hazánkban, sokkoló felvételek jöttek

Fák közé csapódott egy autó vasárnap délután, halálos baleset történt Hajdúvid és Hajdúhadház között.

Sokkoló felvételek készültek a halálos balesetről

Forrás: Tóth Imre/haon.hu

Halálos balesethez riasztották a mentőket

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról, majd a fák közé csapódott. A balesethez a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik feszítővágó segítségével egy embert emeltek ki a roncsból. A beavatkozás során a járművet áramtalanították is – közölte a veol.

A mentők rohantak a helyszínre, azonban az információk szerint a balesetben egy ember életét vesztette – írja a haon, ahol a tragédiáról további képek is megtekinthetők.

A hatóságok még vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.