Hatalmas baleset! Betonkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason

Hatalmas baleset a Nyíregyháza felé vezető oldal 24-es kilométerénél. Betonkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason, Mogyoródnál– közölte a Katasztrófavédelem.
A betonkorlátnak hajtott egy személykocsi az M3-as autópálya 24-es kilométerénél, az országhatár felé vezető oldalon. A Mogyoród térségében történt balesetnél a gödöllői hivatásos tűzoltók avatkoznak be.
A jármű egy sávot elfoglal. Az autóban öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett.
