Hatalmas baleset! Betonkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 16:27
Most érkezett! Betonkorlátnak hajtott egy autó az M3-ason.

Hatalmas baleset a Nyíregyháza felé vezető oldal 24-es kilométerénél. Betonkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason, Mogyoródnál– közölte a Katasztrófavédelem.

Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Betonkorlátnak csapódott egy autó az M3-ason

A betonkorlátnak hajtott egy személykocsi az M3-as autópálya 24-es kilométerénél, az országhatár felé vezető oldalon. A Mogyoród térségében történt balesetnél a gödöllői hivatásos tűzoltók avatkoznak be.

A jármű egy sávot elfoglal. Az autóban öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett.

 

 

