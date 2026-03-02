"A legnehezebb, amit tennem kellett, hogy elmondjam a két gyermekemnek: rákos vagyok"

A 39 éves, angliai Dorsetben élő Claire Danvers azzal magyarázta délutáni rövid alvásait, mielőtt elment volna a gyermekeiért az iskolába, hogy csupán azért fáradt, mert ő egy anya. Tünetei között ott volt a súlyos hátfájás, fáradtság, hányinger. Kimerültsége pedig odáig vezetett, hogy délutánra a szemei minden alkalommal szó szerint elnehezedtek, és a teste fizikiailag is fájt. Rengeteg fájdalomcsillapítót szedett, mígnem egy évvel az első tünetek után észrevett egy csomót a jobb mellében. Ezt követően orvoshoz ment, és jött is a lesújtó diagnózis: mellrákja van és 13 daganat van csak a jobb keblében.

13 daganat rejtőzött a melltákos nő testében Fotó: KaryB / Shutterstock

Claire 2025 májusában kapta a sokkoló diagnózist, amit masztektómia, kemoterápia és sugárkezelés követett. A legrosszabb számára mégis a tudat volt, hogy esetleg magára kell hagynia majd a gyerekeit.

Rendkívül erős hátfájással küzdöttem. Minden nap paracetamolt és ibuprofent szedtem a fájdalmaimra. Állandóan kimerült voltam. Ebéd után elnehezedtek a szemeim és a testem is fájt. Legszívesebben lefeküdtem volna aludni, de azt gondoltam, ez csak azért van, mert két gyerekem van és egy nagyon stresszes vállalkozást vezetek, mivel önálló vállalkozó vagyok. Minden tünetemet az életem körülményeivel magyaráztam. Voltak napok, amikor hátradőltem a székemben, és lehunytam a szemem egy kicsit. Azt gondoltam, csak a stressz miatt van

- emlékezett vissza a középkorú nő, aki az első csomó észrevételekor is csupán azt hitte, egy megnagyobbodott nyirokcsomóról van szó.

Mellrákos volt, de nem is sejtette

2024 decemberében megjelent egy csomó a hónaljamban, de én sajnos áprilisig vártam az orvosi látogatással. Akkor is csak azért mentem el, mert a férjem folyamatosan unszolt. Innentől pedig minden felgyorsult. Traumatizált a diagnózis. A legnehezebb dolog, amit valaha tennem kellett, az volt, hogy elmondjam a családomnak és a két gyerekemnek. Maga a rákdiagnózis is traumatikus, de szülőként bűntudatot is érzel, főleg, ha kicsi gyerekeid vannak. A gyermekeim most lettek hat- és nyolcévesek. A gondolat, hogy esetleg hátra kellene hagynom őket... Na ez a bűntudat borzalmas.

Claire jelenleg hormonterápiában részesül négy hónap kemo és 15 alkalom sugárkezelés után. Ezt követően pedig, ha jól reagált a hormonterápiára, méheltávolítás vár rá, írja a Mirror.