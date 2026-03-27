Járóbottal verte meg a szomszédját egy idős asszony Egernél

Járóbottal verte meg szomszédját egy idős asszony. Tízévnyi elégtelenségnek akart véget vetni, úgy gondolta, hogy az orvosi segédeszközzel majd „móresre tanítja” haragosát.

Járóbottal verte meg a szomszédját, ezzel akarta megoldani az egy évtizedes konfliktust

Az eset még tavaly nyáron történt egy Eger-közeli kistelepülésen. Az idős asszony és a szomszédja egy évtizede nem álltak jószomszédi viszonyban, a konfliktust pedig az orvosi segédeszközzel próbálta megoldani, ehelyett az ügyészségen kötöttek ki.

Az idős asszony felkereste a számára kellemetlen személyt, és a kerítésen keresztül szóváltásba elegyedtek, amely hamar elfajult: az idős asszony a kezében lévő járóbottal a kerítés felett a szomszédnője feje felé lendítette. A sértett - addigra már hangos szóváltás alakult ki a két asszony között - résnyire kinyitotta a kapuját. A dühös asszony ekkor háromszor is a sértett nő keze felé ütött a bottal, melyek közül egy eltalálta az asszonyt a bal karján. A támadás során nyolc napon belül gyógyuló, bevérzéses sérülést szerzett.

Végleg megszüntethetik az ellene folyó eljárást

A napokban született döntés az üggyel kapcsolatban, az Egri Járási ügyészségen. A cselekmény súlyos-felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és könnyű testisértés vétsége, ennek ellenére a hatóság felmentette a támadó idős hölgyet a sértetlen múltja, idős kora miatt, valamint azért is, mert a tettét megbánta. A jövőbeni jogkövető magatartás érdekében az ügyészség úgy ítélte meg, hogy elegendő a vádemelés elhalasztása és az eljárást egy teljes évre felfüggesztették. Amennyiben a próbaidő eseménytelenül letelik, és az idős asszony nem követ el bűncselekményt, az eljárást végleg megszüntetik.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, garázdaság bűncselekményét követi el - áll a Tények cikkében.