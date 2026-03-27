Járóbottal verte meg a szomszédját egy idős asszony Egernél

idős asszony
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 12:06
konfliktusszomszéd
Tíz éves konfliktust akart megoldani. Járóbottal verte meg, végül az ügyészségen kötött ki.

Járóbottal verte meg szomszédját egy idős asszony. Tízévnyi elégtelenségnek akart véget vetni, úgy gondolta, hogy az orvosi segédeszközzel majd „móresre tanítja” haragosát.

Járóbottal verte meg a szomszédját, ezzel akarta megoldani az egy évtizedes konfliktust
Járóbottal verte meg a szomszédját, ezzel akarta megoldani az egy évtizedes konfliktust
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Járóbottal verte meg a szomszédját egy idős asszony 

Az eset még tavaly nyáron történt egy Eger-közeli kistelepülésen. Az idős asszony és a szomszédja egy évtizede nem álltak jószomszédi viszonyban, a konfliktust pedig az orvosi segédeszközzel próbálta megoldani, ehelyett az ügyészségen kötöttek ki.  

Az idős asszony felkereste a számára kellemetlen személyt, és a kerítésen keresztül szóváltásba elegyedtek, amely hamar elfajult: az idős asszony a kezében lévő járóbottal a kerítés felett a szomszédnője feje felé lendítette.  A sértett - addigra már hangos szóváltás alakult ki a két asszony között - résnyire kinyitotta a kapuját. A dühös asszony ekkor háromszor is a sértett nő keze felé ütött a bottal, melyek közül egy eltalálta az asszonyt a bal karján. A támadás során nyolc napon belül gyógyuló, bevérzéses sérülést szerzett.  

Végleg megszüntethetik az ellene folyó eljárást

A napokban született döntés az üggyel kapcsolatban, az Egri Járási ügyészségen. A cselekmény súlyos-felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és könnyű testisértés vétsége, ennek ellenére a hatóság felmentette a támadó idős hölgyet a sértetlen múltja, idős kora miatt, valamint azért is, mert a tettét megbánta. A jövőbeni jogkövető magatartás érdekében az ügyészség úgy ítélte meg, hogy elegendő a vádemelés elhalasztása és az eljárást egy teljes évre felfüggesztették. Amennyiben a próbaidő eseménytelenül letelik, és az idős asszony nem követ el bűncselekményt, az eljárást végleg megszüntetik.  

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, garázdaság bűncselekményét követi el - áll a Tények cikkében.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu