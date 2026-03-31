Nincs több remény: Holtan találtak az eltűnt nagymamát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 06:50
Még tavaly decemberben jelentették az eltűnését. Most holtan találtak meg az idős asszonyt.

Holtan találtak egy tavaly eltűnt idős asszonyt, testére egy erdős területen bukkantak rá. Az eltűnését 2025. decemberében jelentette a családja, napokkal a valós eltűnése után. Azért vártak a bejelentéssel, mert nem ez volt az első alkalom, hogy az idős asszony napokra eltűnt.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Holtan találtak egy idős asszonyt hónapokkal az eltűnését követően. A 65 éves asszony holttestét egy erdős területen Kentuckyban találták meg, Carol Graves eltűnését még 2025. december 20-án jelentették be. Az ügyet végül március 29-én zárták le a hatóságok. A Covingtoni Rendőrkapitányság bejelentést kapott, hogy egy erősen bomlásnak induló holttestet találtak egy erdős területen, akit később az eltűnt idős nőként azonosítottak.  

Az elhunyt fia, Tyler Caroll a helyi televíziónak elmondta, hogy édesanyja a saját döntéséből lett hajléktalan, és függőséggel is küzdött már hosszú ideje, előfordult, hogy napokra, sőt volt, hogy egy teljes hétre is eltűnt. Azonban a család egyre jobban aggódni kezdett, ahogy teltek a napok, végül bejelentették az eltűnését. Fia végül lezárást kapott.

Öt hónap után már tudtam, hogy nem kapok telefont arról, hogy anyám megnyerte a lottót, és valahol egy szigeten él. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Azt nem gondoltam, hogy ennyire borzalmas lesz, de talán ma éjjel végre tudok majd aludni

- mondta az áldozat fia.  

A rendőrség még folytatja a nyomozást, azonban az előzetes boncolások alapján nincs nyoma idegenkezűségnek - olvasható a PEOPLE magazin cikkében. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
