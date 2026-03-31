Nincs több remény: Holtan találtak az eltűnt nagymamát

Holtan találtak egy eltűnt idős asszonyt hónapokkal az eltűnését követően

Holtan találtak egy idős asszonyt hónapokkal az eltűnését követően. A 65 éves asszony holttestét egy erdős területen Kentuckyban találták meg, Carol Graves eltűnését még 2025. december 20-án jelentették be. Az ügyet végül március 29-én zárták le a hatóságok. A Covingtoni Rendőrkapitányság bejelentést kapott, hogy egy erősen bomlásnak induló holttestet találtak egy erdős területen, akit később az eltűnt idős nőként azonosítottak.

Az elhunyt fia, Tyler Caroll a helyi televíziónak elmondta, hogy édesanyja a saját döntéséből lett hajléktalan, és függőséggel is küzdött már hosszú ideje, előfordult, hogy napokra, sőt volt, hogy egy teljes hétre is eltűnt. Azonban a család egyre jobban aggódni kezdett, ahogy teltek a napok, végül bejelentették az eltűnését. Fia végül lezárást kapott.

Öt hónap után már tudtam, hogy nem kapok telefont arról, hogy anyám megnyerte a lottót, és valahol egy szigeten él. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Azt nem gondoltam, hogy ennyire borzalmas lesz, de talán ma éjjel végre tudok majd aludni

- mondta az áldozat fia.

A rendőrség még folytatja a nyomozást, azonban az előzetes boncolások alapján nincs nyoma idegenkezűségnek - olvasható a PEOPLE magazin cikkében.