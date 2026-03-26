„Csak a kisöcsém sikoltását hallottam” – Álmában tarolta le a halálautó Barbarát és a hétéves Alexet

Ami egy békés vasárnap hajnalnak indult, az pillanatok alatt egy család legdurvább rémálmává vált: a halálos gázolás helyszíne ugyanis az áldozatok saját otthona lett. A 49 éves Barbara Rocha és hétéves kisfia, Alex Aaron éppen az igazak álmát aludta, amikor a falat átszakítva egy autó rontott rájuk. A járművet a mindössze 18 éves Gracie Yates vezette, aki eddig tisztázatlan körülmények között hajtott le az útról, majd teljes gázzal a házba csapódott.

A falat átszakító autó okozta a kettős halálos gázolást a hálószobában / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Halálos gázolás: álmukban érte őket a vég

A házban tartózkodó többi családtagot a hatalmas becsapódás zaja rántotta ki az ágyból. Az idősebb testvér, Raul Rocha zokogva idézte fel a horrorisztikus pillanatokat, amiket a másik testvére élt át a helyszínen.

Csak egy hatalmas csattanást hallottam. Berohantam a szobába, és semmi mást nem lehetett hallani, csak a kisöcsém sikoltását és azt, ahogy anyukám imádkozik

– emlékezett vissza a megtört fiatalember.

Bár a mentők perceken belül a helyszínre értek és mindkettőjüket kórházba szállították, az életüket már nem tudták megmenteni: a súlyos sérülések miatt anya és fia egymás után adták fel a küzdelmet.

Szabadlábon a gázoló

Miközben a gyászoló apa és férj egyszerre veszítette el a családját és az otthonát, a tragédiát okozó tinédzser, Gracie Yates máris szabadlábon védekezhet. A lányt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják, ám a bíróság által megállapított 14 500 dolláros (4,861,995 forint) óvadékot kifizették, így kedden kisétálhatott a börtönből –írja a Law&Crime.

Bár a rendőrségi közlemény egyelőre nem tért ki tudatmódosító szerek használatára, a család barátai által indított adománygyűjtő oldalon „ittas sofőrről” beszélnek. Az apa most a barátai segítségével próbálja előteremteni a temetés költségeit, miközben felesége és kisfia utolsó, kétségbeesett hangjai visszhangoznak a fejében.