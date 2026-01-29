Halálos gázolás Csörögön: buszmegállónál ütötték el a munkába siető nőt

Döbbenten nézték a szerdán (január 28.) kora reggel munkába tartók azt az emberfeletti harcot, amit a mentők folytattak egy fiatal nő életéért Csörögön, az egyik helyi buszmegállónál. Információink szerint a fiatal külföldi nő éppen egyik - szintén külföldi - barátnőjével tartott a helyi gyárba, hogy felvegye aznapi munkáját, amikor a vasúti sínek közelében fekvő buszmegállónál elgázolta egy autós. A halálos gázolás áldozatát többen próbálták megmenteni.

A halálos gázolás áldozatát többen is próbálták megmenteni, először civilek próbálták újraéleszteni Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP (illusztráció)

Halálos gázolás Csörögön: civil hősök próbálták újraéleszteni a fiatal nőt

Miután a nő az aszfaltra zuhant, a vele lévő nő és az autót vezető sofőr is sokkot kapott, ahogyan a környéken állók is.

A forgalmas helyszínen többen is jártak, az első sokk után pedig egy emberként rohantak a nő segítségére: az autósok lefékeztek, a gyalogosok pedig odarohantak.

Információink szerint ezután valóságos hősként viselkedtek: míg volt, aki a mentőket riasztotta, addig többen közülük megkezdték a nő újraélesztését. Bár a mentők is gyorsan kiérkeztek és hosszú időn keresztül harcoltak az életéért, a fiatal nőt már nem sikerült megmenteni, a helyszínen életét vesztette.

Az életmentés pillanatait többen is végignézték, a megmentésére siető bátor civilek könnyes szemmel álltak a mentési munkálatok ideje alatt. Többen már csak a tragikus véget látták: a fiatal dolgozó holtteste letakarva feküdt az úton. Egyelőre azonban nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, többen a barátnőt is kérdezgették, azonban olyannyira sokkos állapotban volt, hogy csak zokogni tudott, válaszolni nem. A helyiek szerint a fagyos, csúszós út is közrejátszhatott a halálos gázolásban, ám a halálos baleset körülményeit jelen pillanatban is szakértők bevonásával vizsgálják.