Halálos gázolás Csörögön: buszmegállónál ütötték el a munkába siető nőt

Döbbenten nézték a szerdán (január 28.) kora reggel munkába tartók azt az emberfeletti harcot, amit a mentők folytattak egy fiatal nő életéért Csörögön, az egyik helyi buszmegállónál. Információink szerint a fiatal külföldi nő éppen egyik - szintén külföldi - barátnőjével tartott a helyi gyárba, hogy felvegye aznapi munkáját, amikor a vasúti sínek közelében fekvő buszmegállónál elgázolta egy autós. A halálos gázolás áldozatát többen próbálták megmenteni.
Miután a nő az aszfaltra zuhant, a vele lévő nő és az autót vezető sofőr is sokkot kapott, ahogyan a környéken állók is.
A forgalmas helyszínen többen is jártak, az első sokk után pedig egy emberként rohantak a nő segítségére: az autósok lefékeztek, a gyalogosok pedig odarohantak.
Információink szerint ezután valóságos hősként viselkedtek: míg volt, aki a mentőket riasztotta, addig többen közülük megkezdték a nő újraélesztését. Bár a mentők is gyorsan kiérkeztek és hosszú időn keresztül harcoltak az életéért, a fiatal nőt már nem sikerült megmenteni, a helyszínen életét vesztette.
Az életmentés pillanatait többen is végignézték, a megmentésére siető bátor civilek könnyes szemmel álltak a mentési munkálatok ideje alatt. Többen már csak a tragikus véget látták: a fiatal dolgozó holtteste letakarva feküdt az úton. Egyelőre azonban nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, többen a barátnőt is kérdezgették, azonban olyannyira sokkos állapotban volt, hogy csak zokogni tudott, válaszolni nem. A helyiek szerint a fagyos, csúszós út is közrejátszhatott a halálos gázolásban, ám a halálos baleset körülményeit jelen pillanatban is szakértők bevonásával vizsgálják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.