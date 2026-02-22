Erős földrengés rázta meg az északnyugati országrészt – itt van minden, amit tudni lehet a szombati földrengésről

Alapvetően az is viszonylag ritkaságszámba megy, ha megmozdul a föld Magyarország területén. A hétvégén, Mosonmagyaróvár térségében tapasztalt földrengés azonban nem csupán emiatt volt különleges természeti jelenség, hanem azért is, mert a hazánk területén érzékelt földrengések ritkán érik el a 4-es magnitudót. Márpedig ez a legutóbbi, a maga 4,3 tizedes erősségével meg is haladta azt.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium grafikája a február 21-i, Mosonmagyaróvár környékén kialakult földrengés által érintett területről

Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium / Facebook

Nem gyakran fordul elő hasonló erősségű földrengés

A HUN-REN Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint a rengés február 21-én pattant ki. Az epicentrum a szlovákiai Keszölcés közelében volt, mindössze 17 kilométerre északkeletre Mosonmagyaróvártól. A földmozgás fészke viszonylag sekély mélységben, körülbelül 13 kilométerrel volt a felszín alatt, ami azt is megmagyarázza, hogy miért érezték a környéken élők kimondottan intenzíven azt a felszínen.

Mekkora területen és mit lehetett érezni?

A rengés nemcsak a közvetlen határmenti falvakat rázta meg. A földmozgást északi szomszédunkban, Szlovákiában is érezték az ott élők, így a jelenség nemzetközi esemény volt.

Magyarországon: Széles körben érezték a Szigetközben , Mosonmagyaróváron , sőt még Győrben is érkeztek bejelentések remegő falakról és ijedt háziállatokról.

Széles körben érezték a , , sőt még is érkeztek bejelentések remegő falakról és ijedt háziállatokról. Szlovákiában: Pozsony, Somorja és Dunaszerdahely lakói is észleltek komoly mozgásokat.

A rengésekből az epicentrumtól számított nagyjából 30-50 kilométerre élők kapták a legtöbbet és a legintenzívebbeket is.

Mit mondanak a szakértők?

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebookon közzétett tájékoztatása szerint a 4,3-as magnitúdó Magyarország és hazánk térsége viszonylatában már közepesen erősnek számít.

Míg kisebb földrengésből akár több tucat is történik évente, addig az ilyen erejű földmozgás már lényegesen ritkábban, néhány évente fordul csak elő.

A szakembereket ezzel együtt sem lepte meg igazán a hétvégi esemény, mivel az érintett terület szeizmikusan aktívnak számít. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy

1996 óta a környéken ez már a a harmadik jelentősebb földmozgás volt, amit a kőzetlemezek közötti feszültség felszabadulása idézett elő.

A főrengést 21 óra 17 perckor még egy gyengébb, 2,6 tizedes erősségű utórengés is követte. A szakemberek ugyanakkor jelezték, hogy ez teljesen normális ilyenkor. Jelentős anyagi kárról vagy személyi sérülésről eddig - szerencsére - nem érkezett jelentés.