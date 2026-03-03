Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
6,2-es erősségű földrengés rázta meg a Indiai-óceán térségét

földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 10:02
szeizmikus aktivitásIndonézia
A rengést többen is érezhették az epicentrumban.

Nagyon erős, 6,2-es erősségű földrengés történt az Indiai-óceánon, Indonéziában, a Pulau Babi sziget közelében kedden reggel, helyi idő szerint 11:56-kor. A rengés sekély, 18 km-es mélységben volt, és a jelentések szerint az epicentrum közelében néhány ember is érezte a hatását.

Földrengés
Földrengés rázta meg az Indiai-óceán térségét. (Képünk illusztráció) / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Erős földrengés rázta meg a szigetországot

Indonéziát mindössze órákkal ezelőtt egy 6,2-es erősségű földrengés rázta meg Sinabang közelében, a Nanggroe Aceh Darussalam tartomány Simeulue Regency kerületében.

A földrengés 2026. március 3-án, kedden reggel, helyi idő szerint 11:56-kor, az epicentrum alatt sekélyen történt. Az előzetes szeizmikus adatok alapján a rengést valószínűleg sokan érezték az epicentrum környékén, de nagy károkat nem tudott okozni.

Az epicentrumtól 64 km-re fekvő Sinabangban, a 86 km-re fekvő Lahewában, a 127 km-re fekvő Singkilben, a 130 km-re fekvő Gunungsitoliban és a 152 km-re fekvő Subulussalamban a földrengést enyhe rázkódásként érezhették az emberek - írta a Volcano Discovery.

 

