Rémisztő: farkas támadott meg egy nőt a belvárosban

Farkastámadás ért egy nőt, akit meg is sebesített az állat. A farkast végül egy környékbeli tóban találták meg a rendőrök.

Farkastámadás ért egy nőt Hamburg belvárosában

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A vadállat Hamburg belvárosában mászkált, amikor egy nőre támadt és meg is sebesítette az áldozatot. A rendőrség hamar kiérkezett a helyszínre, és nekiláttak az állat megkeresésének. Végül egy tóban találtak rá, ahonnan egy hurok segítségével húzták ki.

Egyelőre nem tudják, hogy a tóban talált állat támadta-e meg a nőt, ugyanis a környéken több farkas is kóborol. A befogott farkast elszállították, sorsáról majd a hatóságok döntenek.

A nyugodt állat nem támad emberre

A farkasok a szakértők szerint általában félénkek és kerülik az embereket, ennek ellenére előfordulhat, hogy fiatalabb állatokat a kíváncsiságuk vezérli, ezért közelebb mennek a lakott területekhez. Egy norvég kutatás szerint az egészséges farkasok ritkán támadnak emberre, a támadás mögött általában provokáció, betegség vagy éhség állhat.

Magyarországon is volt farkastámadás, azonban nem embert, hanem szarvascsordát vett célba a farkas falka. A szarvascsordából két állat elpusztult, a menekülő állatok pedig kerítést rongáltak, és több betonoszlopot is kidöntöttek. Szerencsére az incidens során nem sérült meg senki, csak riadalmat okozott - olvasható az Origo cikkében.