Mobilozó tinit ütött el a HÉV, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba

HÉV-baleset ért egy tizenéves fiút a III. kerületi Határ úti megállónál, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A rendőrség az odafigyelésre hívja fel a figyelmet.

A HÉV-balesetet megelőzhette volna, ha nem a telefonjára figyel

HÉV-baleset miatt súlyos sérüléseket szenvedett egy fiatal fiú

Egy tilos jelzésen átsétáló fiút ütött el a H5-ös HÉV a III. kerületi Határ úti megállónál 2026. március 30-án este fél 7 körül. A 14 éves sérültet a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a BRFK baleseti helyszínelői pedig szemlét tartottak. A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését.

A baleset során más nem sérült meg. A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit - írta a Police.hu.