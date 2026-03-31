Mobilozó tinit ütött el a HÉV, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 11:04
14 éves fiút kellett kórházba szállítani. A HÉV-baleset egy kis odafigyeléssel elkerülhető lett volna.

HÉV-baleset ért egy tizenéves fiút a III. kerületi Határ úti megállónál, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A rendőrség az odafigyelésre hívja fel a figyelmet.

A HÉV-balesetet megelőzhette volna, ha a fiatal nem a telefonjára figyel
Fotó: Police.hu

HÉV-baleset miatt súlyos sérüléseket szenvedett egy fiatal fiú

Egy tilos jelzésen átsétáló fiút ütött el a H5-ös HÉV a III. kerületi Határ úti megállónál 2026. március 30-án este fél 7 körül. A 14 éves sérültet a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a BRFK baleseti helyszínelői pedig szemlét tartottak. A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését. 

A baleset során más nem sérült meg. A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit - írta a Police.hu.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
