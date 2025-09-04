Döbbenetes víziló támadás rázta meg a világot: háromszor is bekapta, majd kiköpte a férfit a vad folyóba

A víziló támadás napjainkban sajnos nem is olyan ritka. 1996-ban Paul Templer idegenvezetőként dolgozott a zimbabwei Zambézi folyó mentén, a világhírű Victoria-vízesés közelében. Egy nap néhány vendégek túrát vezetett egy gyakornok idegenvezetővel, Evans Namasangóval, amikor elképesztő, egyben tragikus események sorozata vette kezdetét, s Templer nemsokára egy felbőszült víziló pofájában találta magát. De ne szaladjunk ennyire előre.

Víziló támadás: Paul Templer, aki 1996-ban egy víziló szájában küzdött az életéért, ma motivációs előadóként támogat másokat Fotó: Archív

Túlélés, vagy halál: csodával határos módon túlélte egy víziló támadást

Miközben a megszokott, eddig biztonságos útvonalon siklottak, egyszer csak egy nagyobb vízilócsapatot vettek észre, amelyek látványa némi feszültséget okozott a csoportban, de Paul Templer bízott abban, hogy biztonságban vannak. A látszólagos nyugalom azonban hirtelen véget ért: az egyik agresszív víziló váratlanul megtámadta és felborította Evans kajakját. Paul azonnal a segítségére sietett, hogy kimentse bajba jutott kollégáját, ám a felbőszült állat ahelyett, hogy békén hagyta volna őket, hirtelen újra támadt.

Templer hirtelen a víz alatt találta magát, a víziló pofájában. „Hirtelen minden sötét és csendes lett, pár másodpercbe telt, mire felfogtam, mi történt” – mesélte később. „Deréktól felfelé nem éreztem magam se vizesnek, se száraznak. Nyomást éreztem a hátamon, és az egyik karommal körbetapogattam, ekkor éreztem meg a sörtéket.” - emlékezett vissza Paul.

A hatalmas állat megpróbálta lenyelni a férfit, de túl nagynak találta, így kiköpte. A megpróbáltatások azonban ezzel nem értek véget. Paul, miután feljött a felszínre, igyekezett a part felé menekülni a tanonccal együtt, de a víziló nem adta fel a küzdelmet. Másodszor is rátámadt a férfira, ezúttal a lábánál fogva rántotta a mélybe. Azt mondta, olyan volt, mintha egy rongybabát rángatott volna egy kutya. Az állat ismét kiköpte, de harmadszor is nekirontott.

„A szörnyeteg tágra nyitott szájjal rohant felém, és telibe talált” – idézte fel Paul. „Agyarai áthatoltak a törzsemen és az oldalamon. A térdeimtől lefelé az állat szájának egyik oldalán voltam, a fejem, a vállam és a karjaim pedig a másikon.” Ebben a pillanatban a férfi már csak arra gondolt, vajon vajon elvérzik-e vagy megfullad. Úgy érezte, minden lelassult, mintha kívülről figyelte volna a saját halálát.