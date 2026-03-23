Kezében ajándékokkal indult el otthonról, most mindenki az eltűnt veszprémi nagypapát keresi

Egy 82 éves férfinek veszett nyoma Veszprémben, most a családja és a rendőrség is az eltűnt János bácsit keresi.

Eltűnt idős férfit keresnek a rendőrök Veszprémben

Fotó: Gé

Mit tudunk az eltűnt idős férfiról?

János március 23-án délelőtt távozott veszprémi tartózkodási helyéről, azóta nem tudni, hol van. Az ügyet sürgőssé teszi, hogy a 82 éves férfi térben és időben is nehezen tájékozódik.

H. János kb. 190 cm magas, vékony testalkatú, ősz, rövid hajú. Eltűnésekor sötétkék farmernadrágot, világos ballonkabátot és kockás sálat viselt. Kezében ajándéktasakok voltak. Képét ide kattintva lehet megtekinteni - amíg elő nem kerül.

A veszprémi rendőrség intézkedései eddig eredményre nem vezettek, így most a lakosság segítségét kérik. Aki H. Jánosról információval rendelkezik, jelentkezhet a Veszprémi Rendőrkapitányságon, vagy felhívhatja a 06-30-435-0722-es, a 06-80-555-111-es, illetve a 112-es díjmentes segélyhívót is.