Eltűnt kisfiút keres a rendőrség: senki sem tudja, hol lehet a tízéves Napóleon

A bonyhádi rendőrök a lakosság segítségét kérik az eltűnt K. Napóleon Zoltán felkutatásában.

Eltűnt kisfiút keres a rendőrség

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Ezt tudjuk az eltűnt kisfiúról

A 10 éves fiút utoljára a kétyi gyermekotthonban látták, ahonnan 2026. február 13-án, a reggeli órákban engedély nélkül távozott.

Tartózkodási helye ismeretlen, és azóta nem adott életjelet magáról, ezért a Bonyhádi Rendőrkapitányság a 17020/157/10/2026. körözési számon eljárást folytat.

K. Napóleon Zoltán rövid barna hajú és barna szemű. Fotója ide kattinva tekinthető meg, amíg elő nem kerül.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki az eltűnt fiúról információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőrségen, vagy hívja a 06-74-550-950-es, a 06-80-555-111-es, illetve a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikét.