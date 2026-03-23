Eltűnt kisfiút keres a rendőrség: senki sem tudja, hol lehet a tízéves Napóleon

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 11:55
A 10 éves fiút több mint egy hónapja keresik.
A bonyhádi rendőrök a lakosság segítségét kérik az eltűnt K. Napóleon Zoltán felkutatásában.

Ezt tudjuk az eltűnt kisfiúról

A 10 éves fiút utoljára a kétyi gyermekotthonban látták, ahonnan 2026. február 13-án, a reggeli órákban engedély nélkül távozott.

Tartózkodási helye ismeretlen, és azóta nem adott életjelet magáról, ezért a Bonyhádi Rendőrkapitányság a 17020/157/10/2026. körözési számon eljárást folytat.

K. Napóleon Zoltán rövid barna hajú és barna szemű. Fotója ide kattinva tekinthető meg, amíg elő nem kerül. 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki az eltűnt fiúról információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőrségen, vagy hívja a 06-74-550-950-es, a 06-80-555-111-es, illetve a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
