Merre jársz, Zsolt? 17 éves eltűnt fiút keres a rendőrség

Eltűnt a 17 éves N. Zsolt Ferenc, akiről február eleje óta nem tudnak semmit. A fiú egy lakásotthonból tűnt el, életjelet nem ad magáról.
Február 6-án a 17 éves N. Zsolt Ferenc a Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Hódmezővásárhelyi lakásotthonból tűnt el, azóta tartózkodási helyéről nincs információ, nem ad magáról életjelet. Eltűnését a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság rendelte el.
A rendőrségi személyleírás alapján N. Zsolt Ferenc nagyjából 185 centiméter magas, ovális arcú, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. A fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.