Merre jársz, Zsolt? 17 éves eltűnt fiút keres a rendőrség

Eltűnt a 17 éves N. Zsolt Ferenc, akiről február eleje óta nem tudnak semmit. A fiú egy lakásotthonból tűnt el, életjelet nem ad magáról.

Eltűnt fiút keres a hódmezővásárhelyi rendőrség / Fotó: Gé / MW

Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség

Február 6-án a 17 éves N. Zsolt Ferenc a Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Hódmezővásárhelyi lakásotthonból tűnt el, azóta tartózkodási helyéről nincs információ, nem ad magáról életjelet. Eltűnését a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság rendelte el.

A rendőrségi személyleírás alapján N. Zsolt Ferenc nagyjából 185 centiméter magas, ovális arcú, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. A fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.