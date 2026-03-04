Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Drága Matyi, már az angyalokkal ünnepelsz" - ma lenne 19 éves Egressy Mátyás, a Dunába veszett gimnazista

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 17:05
fulladvízhalál
Ma ünnepelné 19. születésnapját a január 17-én eltűnt, majd holtan előkerült gimnazista. Egressy Mátyás szerettei és barátai megtörten emlékeznek a fiúra.
Bors
A szerző cikkei

Ma ünnepelné 19. születésnapját Egressy Mátyás. Mint azt a Bors megírta, a Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős diákja január 17-én, egy belvárosi szórakozóhelyen múlatta az időt a barátaival, majd haza indult, ám soha nem érkezett meg.

Egressy Mátyás iskolája, a Vörösmarty Mihály Gimnázium
Egressy Mátyást az iskolája is gyászolja / Fotó: Bors

A családja és a barátai elkeseredetten keresni kezdték, az akcióhoz több százan csatlakoztak, köztük olyanok is, akik soha nem találkoztak a tinédzserrel. Két nappal később kiderült, hogy egy hajó fedélzeti kamerája rögzítette, amint egy ember a Lánchídról a Dunába zuhan, majd az átkelő korlátjánál megtalálták Matyi kulcscsomóját. Bár a fiút még több, mint egy hónapig eltűntként tartották nyilván, az iskolájában a szülőkkel való egyeztetés után már akkor gyászolni kezdték. Kitűzték a fekete zászlót, a tanári szoba előtt pedig mécseseket helyeztek el Mátyás képével.

Egressy Mátyás holtan került elő

Február 21-én a rendőrök a vízben egy holttestre bukkantak, amiről aztán megállapították, hogy Matyié. A bizonyosság ekkor teljessé vált.

Egressy Mátyás
Matyi ma lenne 19 éves.

Egressy Matyi emlékére több Facebook-oldalt és csoportot is létrehoztak. Ezekben most a fiú születésnapjára emlékeznek.

Drága Matyi, már az angyalokkal ünnepelsz! Nagyon sajnálom, ennek nem lett volna szabad megtörténnie

– írta egy hozzászóló.

Boldog mennybeli születésnapot kívánok neked mindannyiunk Matyijának. Nyugodj békében, az angyalok között!

– tette hozzá egy másik gyászoló.

Egy csillaggal több ragyog már az égen és sokkal fényesebben, mint bármelyik másik

– fogalmazott egy hölgy.

Matyi tragédiája sokakat megérintett. Az egyik csoport tagja, egy 19 éves fiatal a Borsnak elmondta: ma zártkörű megemlékezést tartanak a teniszező születésnapja alkalmából.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu