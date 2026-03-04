"Drága Matyi, már az angyalokkal ünnepelsz" - ma lenne 19 éves Egressy Mátyás, a Dunába veszett gimnazista

Ma ünnepelné 19. születésnapját Egressy Mátyás. Mint azt a Bors megírta, a Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős diákja január 17-én, egy belvárosi szórakozóhelyen múlatta az időt a barátaival, majd haza indult, ám soha nem érkezett meg.

Egressy Mátyást az iskolája is gyászolja / Fotó: Bors

A családja és a barátai elkeseredetten keresni kezdték, az akcióhoz több százan csatlakoztak, köztük olyanok is, akik soha nem találkoztak a tinédzserrel. Két nappal később kiderült, hogy egy hajó fedélzeti kamerája rögzítette, amint egy ember a Lánchídról a Dunába zuhan, majd az átkelő korlátjánál megtalálták Matyi kulcscsomóját. Bár a fiút még több, mint egy hónapig eltűntként tartották nyilván, az iskolájában a szülőkkel való egyeztetés után már akkor gyászolni kezdték. Kitűzték a fekete zászlót, a tanári szoba előtt pedig mécseseket helyeztek el Mátyás képével.

Egressy Mátyás holtan került elő

Február 21-én a rendőrök a vízben egy holttestre bukkantak, amiről aztán megállapították, hogy Matyié. A bizonyosság ekkor teljessé vált.

Matyi ma lenne 19 éves.

Egressy Matyi emlékére több Facebook-oldalt és csoportot is létrehoztak. Ezekben most a fiú születésnapjára emlékeznek.

Drága Matyi, már az angyalokkal ünnepelsz! Nagyon sajnálom, ennek nem lett volna szabad megtörténnie

– írta egy hozzászóló.

Boldog mennybeli születésnapot kívánok neked mindannyiunk Matyijának. Nyugodj békében, az angyalok között!

– tette hozzá egy másik gyászoló.

Egy csillaggal több ragyog már az égen és sokkal fényesebben, mint bármelyik másik

– fogalmazott egy hölgy.

Matyi tragédiája sokakat megérintett. Az egyik csoport tagja, egy 19 éves fiatal a Borsnak elmondta: ma zártkörű megemlékezést tartanak a teniszező születésnapja alkalmából.



