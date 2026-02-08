Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Egressy Mátyás eltűnése: torokszorító nyilatkozatot tett az elhunyt gimnazista édesapja

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 09:30
Továbbra is eltűntként tartják nyilván azt a 18 éves teniszezőt, aki január 17-én, hajnalban elindult egy belvárosi szórakozóhelyről, de azóta sem érkezett haza. Szinte bizonyos, hogy Egressy Mátyás a Lánchídról a Dunába zuhant és életét vesztette, ám a holttestét még nem adta vissza a folyó.
Egressy Mátyás, a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős tanulója, és a magyar tenisz sport ifjú reménysége január 17-én, egy belvárosi szórakozóhelyen töltötte az estéjét a barátaival. Mikor elbúcsúzott tőlük, semmi furcsát nem észleltek rajta. A családja szerint valakik drogot csempészhettek az italába. A fiatal férfi felszállt a 907-es éjszakai buszra, hogy hazajusson Kelenföldre, azonban elaludt. Az Örs vezér térnél szállították le. Ekkor a járművezető még beszámíthatónak találta, ezért sem hívott hozzá segítséget.

Nem került elő Egressy Mátyás holtteste  Fotó: Facebook

Matyi később metróra szállt, és a Kossuth térig utazott. Onnan a Lánchídhoz sétált. A térfigyelő kamerák rögzítették, hogy egy ember felmegy az átkelőre, de azt nem, hogy el is hagyta azt. A rendőrök találtak azonban egy kulcscsomót a híd korlátjánál, amit a teniszező édesapja felismert. Az egyik közelben tartózkodó hajó fedélzeti kamerájának memóriájában találtak egy felvételt, mely szerint pont annál a pontnál, ahol a kulcs előkerült, a Dunába zuhant egy férfi. Mindezek alapján feltételezhető, hogy maga Egressy Mátyás esett a jéghideg vízbe és a folyóba fulladt.

Egressy Mátyás a Dunába fulladhatott

A gimnazistát a rendőrség még eltűntként keresi, ám a szerettei és a barátai már gyászolják.

A Polgári Törvénykönyv szerint az eltűnt személyt a bíróság kérelemre holtnak nyilvánítja, ha eltűnésétől számítva öt éven belül semmilyen életjelet nem adott magáról

– mondta a Ripostnak Balogi Zsófia családjogász, és hozzátette, ha a bizonyítékok alapján a halál helye és módja megállapítható, a halál tényének megállapításának van helye. Ilyen esetek többek között a természeti katasztrófák, vagy a holttest megsemmisülésével járó balesetek.

Matyi a Lánchídról zuhanhatott a Dunába
Fotó: Gábor Zoltán / Bors

- A halál tényének bírósági megállapítása iránti bírósági nemperes eljárás célja, hogy megállapítsa a meghalt személy halálának közokirattal (halotti anyakönyvi kivonattal) nem igazolható tényét. A megállapítás határidő nélkül kérhető és a bírósági végzésben a halál napján túlmenően, a helyét és okát is meg kell határozni, ha az az eljárás során megállapítható volt – szögezte le az ügyvéd.

A Bors most elérte Mátyás édesapját. A család érthető módon még mindig sokkhatás alatt áll.

- Szeretnénk csendben maradni – írta munkatársunknak üzenetében a férfi.

 

 

