Egressy Mátyás halála: így közölték a szülőkkel a lesújtó, végzetes hírt a rendőrök

Bár már egy hónapja sejtette a család a tragikus igazságot, a rendőrök csak február utolsó hetén közölték a szülőkkel Egressy Mátyás halálhírét.

Egressy Mátyás szüleivel tragikus hírt közöltek Fotó: Facebook

Egressy Mátyás szüleinek oda minden reménye

Mint arról a Bors beszámolt, Egressy Mátyás január 17-én egy belvárosi szórakozóhelyről indult haza, de soha nem érkezett meg szüleihez. A Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős tanulója, és az MTK teniszező reménysége keresésében több százan részt vettek. Az akcióhoz a család mellett csatlakoztak a fiú iskolatársai, barátai és rokonai is, majd Matyi kulcscsomója előkerült a Lánchíd korlátjánál, miközben egy hajó fedélzeti kamerája rögzítette, hogy valaki a jeges Dunába zuhant. Az iskolájában a szülőkkel való egyeztetés után kitűzték a fekete zászlót, vagyis azonnal gyászolni kezdték a diákot. Akkor a fiú édesapja ennyit mondott lapunknak:

Össze vagyok törve!

Egressy Mátyás holttestét a rendőrök végül február 21-én délután, a Rákóczi hídtól mintegy 3 kilométerre megtalálták. A fiú maradványaiból szerzett DNS segítségével elvégzett azonosítást követően az egyenruhások felkeresték a szülőket, hogy személyesen közöljék velük a vizsgálat eredményét. Hogy egy halálhírről milyen módon kell a gyászolókat értesíteni, azt a rendőrség szolgálati szabályzata is részletezi.

A gimnáziumban már egy hónapja gyászolják a diákot Fotó: Bors

Végh József kriminálpszichológus a Borsnak elmondta: az egyenruhások nagyon empatikusan, de tényszerűen elmondják, hogy mi történt, majd megkérdezik, szükségük van-e a gyászolóknak orvosi segítségre. Ha igen, mentőt hívnak, akik megadják a szülőknek a szükséges ellátást. Megesik, hogy egy nyugtatóinjekció is elég, de van, akit be kell szállítani a pszichiátriára.

Mivel minden eset más és más, semmilyen formaszöveg nem létezik a közlés megfogalmazására. Nyilvánvaló, hogy más megoldást választanak egy hirtelen bekövetkezett tragédia – baleset, gyilkosság- esetében, illetve máshogy fogalmaznak egy eltűntként keresett, de holtan előkerült személy esetében.

A rendőrség már visszavonta Egressy Mátyás körözését.